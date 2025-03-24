Барнаульской активистке Марии Пономаренко вынесут еще один приговор 27 марта

На процессе 24 марта Пономаренко выступила с последним словом

24 марта 2025, 17:05, Антон Дегтярев

Мария Пономаренко в суде / Фото: amic.ru

Шипуновский районный суд вынесет приговор по второму уголовному делу барнаульской активистки и журналистки Марии Пономаренко 27 марта 2025 года в 13:30. 24 марта она выступила на процессе с последним словом. Об этом amic.ru рассказали в Шипуновском районном суде.

Пономаренко судят по ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"). Следствие считает, что она нанесла неопасный для здоровья вред работнику шипуновского ИК-6, а именно отдавила ноги конвоирам, которые пытались привести ее на дисциплинарную комиссию.

По статье ей грозит до пяти лет тюрьмы. "Коммерсантъ" писал, что сторона обвинения запросила для Пономаренко два года лишения свободы. По информации издания, активистка признала свою вину, однако отказалась давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.

Процесс по уголовному делу о нападении на сотрудника колонии Пономаренко начался 12 февраля 2024 года. Всего по делу состоялось около 30 судебных заседаний, следует из картотеки дел.

В ИК № 6 Пономаренко оказалась в феврале 2023 года – после того, как ее осудили на шесть лет колонии общего режима (с запретом заниматься журналистикой в течение пяти лет) по делу о дискредитации ВС РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Под уголовное преследование активистка попала из-за опубликованного в марте 2022 года поста в Telegram, в котором говорилось о гибели людей в мариупольском драмтеатре.

После первого приговора в ООН призывали освободить Пономаренко, активистка жаловалась на условия содержания в колонии, несколько раз оказывалась в штрафном изоляторе (ШИЗО). Телеграм-канал "Контекст" писал, что осужденная в письмах рассказывала о тяжелом состоянии, держала сухую голодовку, а в марте 2025 года пыталась покончить с собой, сообщил изданию адвокат Дмитрий Шитов.

Отметим, что до заключения под стражу Пономаренко прославилась участием в одиночных пикетах и акциях антимасочников (во время ковида) в Барнауле.