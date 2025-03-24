Барнаульской активистке Марии Пономаренко вынесут еще один приговор 27 марта
На процессе 24 марта Пономаренко выступила с последним словом
24 марта 2025, 17:05, Антон Дегтярев
Шипуновский районный суд вынесет приговор по второму уголовному делу барнаульской активистки и журналистки Марии Пономаренко 27 марта 2025 года в 13:30. 24 марта она выступила на процессе с последним словом. Об этом amic.ru рассказали в Шипуновском районном суде.
Пономаренко судят по ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"). Следствие считает, что она нанесла неопасный для здоровья вред работнику шипуновского ИК-6, а именно отдавила ноги конвоирам, которые пытались привести ее на дисциплинарную комиссию.
По статье ей грозит до пяти лет тюрьмы. "Коммерсантъ" писал, что сторона обвинения запросила для Пономаренко два года лишения свободы. По информации издания, активистка признала свою вину, однако отказалась давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.
Процесс по уголовному делу о нападении на сотрудника колонии Пономаренко начался 12 февраля 2024 года. Всего по делу состоялось около 30 судебных заседаний, следует из картотеки дел.
В ИК № 6 Пономаренко оказалась в феврале 2023 года – после того, как ее осудили на шесть лет колонии общего режима (с запретом заниматься журналистикой в течение пяти лет) по делу о дискредитации ВС РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Под уголовное преследование активистка попала из-за опубликованного в марте 2022 года поста в Telegram, в котором говорилось о гибели людей в мариупольском драмтеатре.
После первого приговора в ООН призывали освободить Пономаренко, активистка жаловалась на условия содержания в колонии, несколько раз оказывалась в штрафном изоляторе (ШИЗО). Телеграм-канал "Контекст" писал, что осужденная в письмах рассказывала о тяжелом состоянии, держала сухую голодовку, а в марте 2025 года пыталась покончить с собой, сообщил изданию адвокат Дмитрий Шитов.
Отметим, что до заключения под стражу Пономаренко прославилась участием в одиночных пикетах и акциях антимасочников (во время ковида) в Барнауле.
17:45:44 24-03-2025
а почему ей присвоили такое название "Барнаульская активистка"?
19:07:41 24-03-2025
недоумённый (17:45:44 24-03-2025) а почему ей присвоили такое название "Барнаульская активистк... конфликтовала с местной властью - лишилась семьи, свободы и здоровья.
10:02:11 25-03-2025
Гость (19:07:41 24-03-2025) конфликтовала с местной властью - лишилась семьи, свободы и ... конфликтовала с местной властью --- похоже и с головой. Кто поумней, конфликтуют из-за пределов досягаемости
10:44:41 25-03-2025
Гость (10:02:11 25-03-2025) конфликтовала с местной властью --- похоже и с головой. Кто ... Была она в профильном медучереждении. Что-то, видимо, реально есть, какие-то бзики. Но не оставили там, признали вменяемой и не опасной по этой части. Опять же, настырно бодаться с властью и правосудием, да не внять первым предупреждениям, а выпросить реальную уголовную статью и срок - тоже характеризует. Есть какой-то разрыв с реальностью.
18:30:39 24-03-2025
нормально ее щас в зоне этта того
19:26:29 24-03-2025
Дайте ей ещё...шесть !!!
21:36:58 24-03-2025
уже даже отменили публикации сколько больных кавидом выявили!!!...
а её всё судят и судят...
другими словами за то чего уже и в помине нет!?...
06:22:53 25-03-2025
Гость (21:36:58 24-03-2025) уже даже отменили публикации сколько больных кавидом выявили... Чтение - не ваш конек? Русскими буквами для вас в сообщении написано, что осудили эту любительницу либеральных ценностей за фейки про тысячи миллионов погибших мирных жителей Мариуполя, погребенных под развалинами драмтеатра.
10:51:36 25-03-2025
Гость (06:22:53 25-03-2025) Чтение - не ваш конек? Русскими буквами для вас в сообщении ... Другие статьи если глянуть, там были в анамнезе более легкие эпизоды. Фейк - это на чём она уже добилась себе внимания. Планомерно напрашивалась и напросилась.
05:24:55 25-03-2025
Вредная тётенька!
08:41:34 25-03-2025
М-да.Вспоминается чёрный квадрат Малевича.
09:20:02 25-03-2025
Может правильнее не Барнаульской активистке, а Барнаульской сумашедшей?
17:00:20 25-03-2025
Гость (09:20:02 25-03-2025) Может правильнее не Барнаульской активистке, а Барнаульской ... А ты "эксперт" что-ли?
09:54:56 25-03-2025
в марте 2025 года пыталась покончить с собой --- что-то же помешало. Суицидников в психиатрии обычно на учет ставят
17:25:48 25-03-2025
Может, её надо просто перевести в другое исправительное учреждение? По сегодняшнему месту нахождения явно какие-то личные отношения персонала. Цель-то посадки состоит в исправлении, а вместо этого создаются какие-то обстоятельства для нарушения. Зачем?
Неясно, принимались ли меры воспитательного характера по переубеждению заключенной? Есть же в крае участники СВО, приехавшие после военных действий в Мариуполе, организовали бы встречу с заключенной, чтобы знала из первых уст о событиях и раскаялась.
19:28:47 25-03-2025
Гость (17:25:48 25-03-2025) Может, её надо просто перевести в другое исправительное учре... Никого там( в ИК) не "переубеждают😳, могут только морально "задавить"😳