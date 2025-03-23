Бастрыкин поручил доложить ему по делу о падении наледи на восьмилетнюю девочку в Барнауле

Инцидент произошел днем 19 марта

23 марта 2025, 10:30, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела, возбужденного после падения наледи с крыши дома на восьмилетнюю девочку в Барнауле. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Напомним, инцидент произошел днем 19 марта возле дома № 17 по улице Германа Титова, когда девочка с одноклассниками проходила мимо здания. Медработники зафиксировали у нее ушибы головы. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам "выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Виталию Александровичу Поливанову доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах", – говорится в сообщении.

Ход исполнения поручения взят на контроль центральным аппаратом СК.