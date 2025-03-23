Бастрыкин поручил доложить ему по делу о падении наледи на восьмилетнюю девочку в Барнауле
Инцидент произошел днем 19 марта
23 марта 2025, 10:30, ИА Амител
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела, возбужденного после падения наледи с крыши дома на восьмилетнюю девочку в Барнауле. Об этом сообщает информационный центр СК России.
Напомним, инцидент произошел днем 19 марта возле дома № 17 по улице Германа Титова, когда девочка с одноклассниками проходила мимо здания. Медработники зафиксировали у нее ушибы головы. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам "выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Виталию Александровичу Поливанову доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах", – говорится в сообщении.
Ход исполнения поручения взят на контроль центральным аппаратом СК.
18:47:45 23-03-2025
Какой молодец Бастрыкин!
19:38:56 23-03-2025
К чему этот показной сентиментализм, снизошедший на частный случай? Не пристало главе СКР заниматься персонально каждым из локальных ЧП, которых уйма в стране беспросветная! Надлежит же задаться более общим вопросом: почему эти вопиющие ЧП настолько регулярны и повсеместны, что десятками лет носят систематический характер?
22:57:40 23-03-2025
Гость (19:38:56 23-03-2025) К чему этот показной сентиментализм, снизошедший на частный ... Вам сказано "поручил доложить", значит это так!)))