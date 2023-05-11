Бастрыкин: у обвиняемого в покушении на Захара Прилепина были соучастники

По словам главы ведомства, силовики обнаружили тайник с боеприпасами в Подмосковье — они использовались при попытке убить писателя

11 мая 2023, 19:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что у обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина были соучастники. Как сообщает ТАСС, сейчас правоохранители устанавливают их личности.

По словам главы ведомства, силовики обнаружили тайник с боеприпасами в Подмосковье – они использовались при попытке убить писателя. Само покушение Бастрыкин назвал хорошо подготовленной операцией украинских спецслужб.

Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился писатель и член партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин. В результате ЧП водитель погиб, а Прилепин получил травмы, его госпитализировали. Следком возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Правоохранители задержали исполнителя покушения. Он признался, что спецслужбы Украины завербовали его ещё несколько лет назад.