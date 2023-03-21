Байден подписал закон о рассекречивании происхождения COVID-19

Власти при этом не будут раскрывать информацию, которая может навредить нацбезопасности

21 марта 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому разведка должна рассекретить имеющиеся у неё данные о происхождении ковида, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

При этом глава государства подчеркнул, что власти не будут раскрывать информацию, которая может навредить нацбезопасности.

Также он добавил, что правительство Соединённых Штатов "продолжит проводить обзор всей секретной информации, касающейся происхождения COVID-19, включая возможные связи с Уханьским институтом вирусологии".

Ранее учёные из США создали вариант ковида с 80-процентной смертностью у мышей.