НОВОСТИПолитика

Байден подписал закон о рассекречивании происхождения COVID-19

Власти при этом не будут раскрывать информацию, которая может навредить нацбезопасности

21 марта 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov
Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому разведка должна рассекретить имеющиеся у неё данные о происхождении ковида, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

При этом глава государства подчеркнул, что власти не будут раскрывать информацию, которая может навредить нацбезопасности.

Также он добавил, что правительство Соединённых Штатов "продолжит проводить обзор всей секретной информации, касающейся происхождения COVID-19, включая возможные связи с Уханьским институтом вирусологии".

Ранее учёные из США создали вариант ковида с 80-процентной смертностью у мышей.

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса

Комментарии 7

  • На Китай наверное будут намекать
    21 марта, Гость   Ответить
  • Си Дзиньпин в Россию и Байден сразу рассекречивает откуда пошёл Кавид... это они чё там напишут, ой пардон - рассекретят что его китайцы изобрели!? Так мы позицию дерьмократов америки давно уже знаем...! чё там нового?... детский сад! ей богу...
    21 марта, Гость   Ответить
  • Хосспидя, на сайте уханьской лаборатории, ещё года три назад висели данные о разработчиках с фоточками и датой начала работ(2016).
    21 марта, Гость   Ответить
  • на Китай намекает болезный, в связи с приездом Дядюшки Си в Мск?))
    21 марта, Гость   Ответить
  • Кто же всё-таки Кеннеди убил?60 лет прошло, а они всё не рассекречивают.
    21 марта, Гость   Ответить
  • И про биолаборатории США на территории Украины тож не забудьте! Наши военные-биохимики уже подтвердили что там работали в том числе и с коронавирусами. Сегодня уже очевидно, что партия разыграна на два паса и в две руки: пиндосы разработали вирус, подпиндосники в странах отработали пандемию.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Сейчас США выгодно всех собак вешать на Китай. У самих рыльце в пушку, но виноватого назначат того, кого Америке выгодно. Не верю ни единому их слову.
    21 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров