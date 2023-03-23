Без осадков и с потеплением. О погоде в Алтайском крае 23 марта

Во второй половине дня будет облачно, а атмосферное давление упадёт

23 марта 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Солнечный день с потеплением к вечеру ожидается в Алтайском крае 23 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo.

По их информации, в солнечное время суток ожидается от 0 до -14 градусов. Во второй половине дня облачно, но без осадков. Ветер южный, до 7 м/с.

В Барнауле от -12 до +1 градуса. Ветер южный, 1-7 м/c, без осадков.

Также к вечеру ожидается постепенное снижение давления – от 752 до 747 мм рт. ст.