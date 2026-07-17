Орешкин заявил, что российские технологии ИИ являются одними из самых современных в мире
Россия, Китай и еще 27 государств подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта
17 июля 2026, 20:05, ИА Амител
Россия располагает современными разработками в сфере искусственного интеллекта и намерена делиться ими с зарубежными партнерами. Об этом 17 июля заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, комментируя создание новой международной организации по сотрудничеству в области ИИ, пишет РИА Новости.
Накануне, 16 июля, Россия, Китай и еще 27 государств подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.
По словам Максима Орешкина, Москва рассматривает себя не только как одного из учредителей новой структуры, но и как государство, готовое предлагать другим странам собственные технологические решения и накопленный опыт.
«(Москва в новой организации. — Прим. ред.) видит себя как равноправного партнера, учредителя этой организации, а с другой стороны — как страну, которая обладает самыми современными технологиями, готова предлагать и свой опыт, и свои решения для третьих стран», — сказал Орешкин журналистам.
Штаб-квартира новой организации разместится в Шанхае. Предполагается, что ее деятельность будет направлена на развитие международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в соответствии с принципами Устава ООН, расширение доступа к ИИ-технологиям и сервисам, а также на продвижение безопасного, этичного и доступного использования искусственного интеллекта.
20:47:00 17-07-2026
Мы во всем первые!Только с конца
21:19:15 17-07-2026
Да ни фига у нас нету...
21:53:03 17-07-2026
Иван (21:19:15 17-07-2026) Да ни фига у нас нету... ... не правда, до сих пор в городе есть туалет типа сортир...
09:09:06 18-07-2026
Гость (21:53:03 17-07-2026) не правда, до сих пор в городе есть туалет типа сортир......
Колонка! Колонка на Павлике у нас есть!!! А кто знает, это скважина или все же городской водопровод?
21:30:55 17-07-2026
На профильном форуме у людей просто истерика, как далек он от реальности. Это как сказать, что ВАЗ мировой лидер автомобилестроения. В общем всё как обычно " всё остальные страны нам завидуют"
11:32:48 18-07-2026
Гость (21:30:55 17-07-2026) На профильном форуме у людей просто истерика, как далек он о... От говорящей головы других заявлений странно ожидать
21:49:39 17-07-2026
Так то у нас и трава зеленее, и деревья выше, чему тут удивлятся то!
12:49:08 18-07-2026
Гость (21:49:39 17-07-2026) Так то у нас и трава зеленее, и деревья выше, чему тут удивл... Естественно зеленее, еще и с бюрюзовым оттенком
18:22:22 18-07-2026
может какие-то профильные, о которых плебс и не слышал? планировщики строительства, сортировщики и поисковики. в Алисой вы часто работаете? в курсе как она ищет учится и помнит всех, кто с ней работает? Вот то-то же. А то сразу все сепаратисты вылезли и взвыли, а сами не занют с какой стороны ПК включить и од сих пор мониторы неправильно называют
23:53:33 18-07-2026
Гость (18:22:22 18-07-2026) может какие-то профильные, о которых плебс и не слышал? план...
Люди, которые считают Алису конкурентноспособной LLM, даже не вызывают смех, только жалость. Чтоб вам было понятнее: Алиса и другие подобные ей "бытовые" ИИ это как пони, поставленные рядом с рабочими тяжеловозами или рысаками. Да, у них есть своя определённая сфера в которой они отлично справляются, но это уровень среднего обывателя.
11:59:37 19-07-2026
Гость (18:22:22 18-07-2026) может какие-то профильные, о которых плебс и не слышал? план... Среди третьих стран...(с)
А почему не среди первых и вторых с такой то базой + поддержка Алисы в Стране чудес ?
03:31:46 19-07-2026
Сам себя не похвалишь никто не похвалит