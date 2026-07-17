Орешкин заявил, что российские технологии ИИ являются одними из самых современных в мире

Россия, Китай и еще 27 государств подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта

17 июля 2026, 20:05, ИА Амител

Нейросеть, люди / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Россия располагает современными разработками в сфере искусственного интеллекта и намерена делиться ими с зарубежными партнерами. Об этом 17 июля заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, комментируя создание новой международной организации по сотрудничеству в области ИИ, пишет РИА Новости.

Накануне, 16 июля, Россия, Китай и еще 27 государств подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

По словам Максима Орешкина, Москва рассматривает себя не только как одного из учредителей новой структуры, но и как государство, готовое предлагать другим странам собственные технологические решения и накопленный опыт.

«(Москва в новой организации. — Прим. ред.) видит себя как равноправного партнера, учредителя этой организации, а с другой стороны — как страну, которая обладает самыми современными технологиями, готова предлагать и свой опыт, и свои решения для третьих стран», — сказал Орешкин журналистам.

Штаб-квартира новой организации разместится в Шанхае. Предполагается, что ее деятельность будет направлена на развитие международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в соответствии с принципами Устава ООН, расширение доступа к ИИ-технологиям и сервисам, а также на продвижение безопасного, этичного и доступного использования искусственного интеллекта.