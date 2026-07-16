В ряде отраслей ограничения носят особенно жесткий характер из за повышенных требований к информационной безопасности и ответственности за принимаемые решения

16 июля 2026, 12:20, ИА Амител

Работа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Полный запрет на применение искусственного интеллекта (ИИ) в российских компаниях — явление редкое, но все же встречающееся. Обычно это временная мера, призванная обеспечить безопасное использование технологии, рассказал "Газете.ru" руководитель блока "Цифровой Бизнес" УК "Альфа-Капитал" Антон Граборов.

Эксперт выделил несколько причин, по которым компании могут вводить ограничения на использование ИИ: защита данных, соблюдение регуляторных норм, незрелость внутренних процессов, риски для репутации и отсутствие контроля качества.

«Важно понимать, что запрет часто обусловлен не самой технологией, а отсутствием условий для ее безопасного применения. Полные запреты хотя и встречаются, чаще всего носят временный характер и служат лишь переходным этапом, пока компания не создаст свои механизмы безопасности», — пояснил он.

По словам Граборова, ключевым моментом является не уход от проблемы, а ее открытое обсуждение. Необходимо сначала определить причину запрета: это могут быть вопросы, связанные с данными, регулированием или отсутствием подходящих инструментов. После этого следует разработать безопасный сценарий использования ИИ, включающий создание корпоративного контура, обезличивание данных и проведение пилотных проектов на ограниченных участках.

«Эффективный способ управления рисками — не запрет, а создание защищенной среды для работы с ИИ. Часто ограничения оказываются не тотальными, а точечными, и в результате диалога удается найти компромиссное решение», — подчеркнул эксперт.

Нарушение запрета может привести к утечке данных, несоблюдению регуляторных требований, дисциплинарным мерам и, самое главное, потере доверия. Граборов считает, что тайно обходить внутренние правила — это неоправданный риск, несопоставимый с потенциальной выгодой. Вместо этого следует добиваться изменения правил, чтобы обеспечить их соответствие реальным потребностям компании.