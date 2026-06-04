Билайн запустил платформу для совместного развития бизнеса
Она называется beepartners
04 июня 2026, 13:30, ИА Амител erid: 2VSb5wrnjht
Билайн объявляет о запуске beepartners ("бипартнерс") — платформы для технологических и продуктовых компаний, которые хотят быстрее выйти на рынок и масштабироваться вместе с крупным оператором. Партнеры получают доступ к клиентской базе, каналам продаж, экспертизе и сети контактов Билайна, а компания пополняет свою экосистему новыми продуктами.
Проект beepartners адресован командам с готовым продуктом, обладающим понятной ценностью для клиента и находящимся на стадии запуска пилота.
Процесс отбора прозрачен и ограничен по срокам:
- кандидат подает заявку с описанием проекта;
- в течение недели проходит отбор;
- стороны заключают договор, проектируют пилот и настраивают коммуникацию;
- пилотное размещение на площадках Билайна длится до двух месяцев;
- по итогам пилота стороны договариваются о дальнейших шагах.
Компания ищет сервисы с понятной моделью монетизации и потенциалом массового спроса — те, что закрывают конкретную потребность клиента и готовы к проверке на реальной аудитории. К программе уже присоединились ряд компаний, среди которых Mediline ("Мидилайн"), Voca Tech ("Вока Тек"), Fizo ("Физо") и другие.
Подробнее о программе и условиях участия по ссылке.
ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru. Москва, ОГРН 1027700166636Реклама
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