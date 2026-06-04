Билайн запустил платформу для совместного развития бизнеса

Она называется beepartners

04 июня 2026, 13:30, ИА Амител erid: 2VSb5wrnjht

Налоги, малый бизнес, предприниматель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Билайн объявляет о запуске beepartners ("бипартнерс") — платформы для технологических и продуктовых компаний, которые хотят быстрее выйти на рынок и масштабироваться вместе с крупным оператором. Партнеры получают доступ к клиентской базе, каналам продаж, экспертизе и сети контактов Билайна, а компания пополняет свою экосистему новыми продуктами.

Проект beepartners адресован командам с готовым продуктом, обладающим понятной ценностью для клиента и находящимся на стадии запуска пилота.

Процесс отбора прозрачен и ограничен по срокам:

кандидат подает заявку с описанием проекта;

в течение недели проходит отбор;

стороны заключают договор, проектируют пилот и настраивают коммуникацию;

пилотное размещение на площадках Билайна длится до двух месяцев;

по итогам пилота стороны договариваются о дальнейших шагах.

Компания ищет сервисы с понятной моделью монетизации и потенциалом массового спроса — те, что закрывают конкретную потребность клиента и готовы к проверке на реальной аудитории. К программе уже присоединились ряд компаний, среди которых Mediline ("Мидилайн"), Voca Tech ("Вока Тек"), Fizo ("Физо") и другие.

Подробнее о программе и условиях участия по ссылке.

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru. Москва, ОГРН 1027700166636

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