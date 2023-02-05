Бийчанам вновь не разрешили выйти на митинг против повышения тарифов

Организаторы даже сменили площадку для проведения мероприятия, но это не помогло

05 февраля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителям Бийска вновь отказали в проведении митинга против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

После предыдущего отказа организаторы мероприятия сменили площадку от сцены на бульваре Петра Первого в район арт-объекта "Бийск – ворота Алтая", но это не помогло.

Городские власти посчитали, что используемая звуковая аппаратура помешает слабовидящим, поскольку рядом находится пешеходный переход с сигналом для людей с плохим зрением.

Также, по мнению администрации, площадка у стелы не способна вместить 700 человек, поскольку нужно учитывать полицию и представителей городской власти.

Ранее сообщалось, что в Барнауле митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ согласовали. Он состоится 12 февраля, а в Рубцовске и Камне-на-Оби пройдут аналогичные мероприятия.