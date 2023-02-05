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Бийчанам вновь не разрешили выйти на митинг против повышения тарифов

Организаторы даже сменили площадку для проведения мероприятия, но это не помогло

05 февраля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жителям Бийска вновь отказали в проведении митинга против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

После предыдущего отказа организаторы мероприятия сменили площадку от сцены на бульваре Петра Первого в район арт-объекта "Бийск – ворота Алтая", но это не помогло. 

Городские власти посчитали, что используемая звуковая аппаратура помешает слабовидящим, поскольку рядом находится пешеходный переход с сигналом для людей с плохим зрением.

Также, по мнению администрации, площадка у стелы не способна вместить 700 человек, поскольку нужно учитывать полицию и представителей городской власти.

Ранее сообщалось, что в Барнауле митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ согласовали. Он состоится 12 февраля, а в Рубцовске и Камне-на-Оби пройдут аналогичные мероприятия.

 

Комментарии 6

  • Можно ещё против повышения пенсионного возраста митинг провести. Самое время. Как это должно помочь, по замыслу организаторов?
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Сразу вспоминается сцена из мультфильма Чиполино: "МолчАаать!!!!"
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Какой народ - такие и бояре, И нечего на зеркало пенять..
    05 февраля, Гость   Ответить
  • До повышения тарифов заранее было объявлено, что не повышают, а переносят июльское повышение на январь. Почему сначала молча согласились, а теперь смуту устраивают? Вот если в июле ещё раз повысят тогда и надо митинговать.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Что хотите? Конституцию ощипали вот "слуги" народа, что хотят то и делают над хозяином, который поставил их служить. Такое в кошмарном сне не приснится, но как сказал, почивший Жириновский - Это, Россия!
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не суди по себе, ты может и можешь платить такие конские тарифы, но большинству хоть в петлю лезь.
    05 февраля, Гость   Ответить
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