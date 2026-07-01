Бийчанин получил штраф за публичное оскорбление представителя власти

Суд пришел к выводу, что своими действиями мужчина унизил честь и достоинство потерпевшего

01 июля 2026, 12:09, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Жителя Бийска оштрафовали за публичное оскорбление представителя власти. Кроме административного наказания, суд обязал мужчину выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда. Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, инцидент произошел, когда представитель власти исполнял свои служебные обязанности.

По материалам дела, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбил должностное лицо, используя грубую нецензурную брань. Суд пришел к выводу, что своими действиями он унизил честь и достоинство потерпевшего как личности и как представителя власти.

В отношении бийчанина было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей).

Рассмотрев материалы дела, мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.