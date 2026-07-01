Бийчанин получил штраф за публичное оскорбление представителя власти
Суд пришел к выводу, что своими действиями мужчина унизил честь и достоинство потерпевшего
01 июля 2026, 12:09, ИА Амител
Жителя Бийска оштрафовали за публичное оскорбление представителя власти. Кроме административного наказания, суд обязал мужчину выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда. Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, инцидент произошел, когда представитель власти исполнял свои служебные обязанности.
По материалам дела, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбил должностное лицо, используя грубую нецензурную брань. Суд пришел к выводу, что своими действиями он унизил честь и достоинство потерпевшего как личности и как представителя власти.
В отношении бийчанина было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей).
Рассмотрев материалы дела, мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
15:37:40 01-07-2026
Интересно, аэтот представитель власти никогда пьяный не бывает и никогда не матерится ни на кого?
16:20:35 01-07-2026
Он этого не помнит когда пьяный.