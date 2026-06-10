Язык до суда довел: жителя Алтайского края наказали за оскорбление бывшей жены

Во время судебного заседания мужчина не отрицал факт правонарушения

10 июня 2026, 10:09, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Житель Троицкого района получил штраф за оскорбление бывшей супруги. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов дела, однажды ночью мужчина решил позвонить своей экс-жене, чтобы высказать накопившиеся претензии. Однако женщина не ответила на звонок.

Оставшись без возможности поговорить, сельчанин записал бывшей супруге голосовое сообщение. По данным суда, в нем он допустил оскорбительные высказывания, в том числе с использованием нецензурной лексики.

Во время судебного заседания мужчина не отрицал факт отправки сообщения и признал, что оскорбил бывшую жену. При этом он заявил, что не использовал в своем обращении нецензурные выражения.

Мировой судья пришел к выводу о наличии в действиях сельчанина состава административного правонарушения и признал его виновным по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

В качестве наказания мужчине назначили административный штраф в размере трех тысяч рублей.