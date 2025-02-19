Бийчанин приехал в Барнаул распространять закладки, но попался полиции
Мужчину заключили под стражу
19 февраля 2025, 11:16, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали 46-летнего оптового наркокурьера из Бийска. Мужчину поймали, когда он делал закладки.
Как сообщили в МВД Алтайского края, при личном досмотре у него изъяли 24 свертка с мефедроном. Общий вес вещества составил 23,6 грамма.
Также на месте происшествия правоохранители по фото и координатам изъяли семь свертков. А на съемной квартире подозреваемого обнаружили еще 12. Изъятые в жилище и с места происшествия свертки направили на экспертизу.
"Подозреваемый признался в содеянном. По предварительной информации, бийчанин воспользовался предложением неустановленного куратора стать наркокурьером-закладчиком. Переписку с куратором злоумышленник вел в популярном мессенджере. Подозреваемый получил задание отправиться в Барнаул с целью распространения запрещенных веществ. Уже находясь в городе, мужчина забрал оптовую партию синтетического наркотика и на съемной квартире самостоятельно занялся ее расфасовкой на мелкие дозы. Эти свертки задержанный должен был поместить в тайники для непосредственного сбыта потребителям", – рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Бийчанина взяли под стражу.
11:20:19 19-02-2025
Ну всё, теперь на СВО или на повышение квалификации на преступном поприще.
12:41:37 19-02-2025
Гость (11:20:19 19-02-2025) Ну всё, теперь на СВО или на повышение квалификации на прест... сидельцев по 228й на СВО не берут
20:15:31 19-02-2025
может его расстрелять уже? надоели
09:47:36 20-02-2025
Гастроль неудачная.