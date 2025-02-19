Бийчанин приехал в Барнаул распространять закладки, но попался полиции

Мужчину заключили под стражу

19 февраля 2025, 11:16, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле полицейские задержали 46-летнего оптового наркокурьера из Бийска. Мужчину поймали, когда он делал закладки.

Как сообщили в МВД Алтайского края, при личном досмотре у него изъяли 24 свертка с мефедроном. Общий вес вещества составил 23,6 грамма.

Также на месте происшествия правоохранители по фото и координатам изъяли семь свертков. А на съемной квартире подозреваемого обнаружили еще 12. Изъятые в жилище и с места происшествия свертки направили на экспертизу.

"Подозреваемый признался в содеянном. По предварительной информации, бийчанин воспользовался предложением неустановленного куратора стать наркокурьером-закладчиком. Переписку с куратором злоумышленник вел в популярном мессенджере. Подозреваемый получил задание отправиться в Барнаул с целью распространения запрещенных веществ. Уже находясь в городе, мужчина забрал оптовую партию синтетического наркотика и на съемной квартире самостоятельно занялся ее расфасовкой на мелкие дозы. Эти свертки задержанный должен был поместить в тайники для непосредственного сбыта потребителям", – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Бийчанина взяли под стражу.