Бийская вода с кишечной палочкой стала причиной вспышки инфекции в детсаду на Алтае

Речь идет о 19-литровых бутылях от компании "Родник Геликон"

13 февраля 2025, 16:48, ИА Амител

Бутилированная вода / Фото: unsplash.com / Steve Johnson

Вспышка инфекционного заболевания произошла в одном из детсадов Горно-Алтайска. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Алтай, проверка выявила кишечную палочку в бутилированной воде от бийского производителя.

По данным ведомства, речь идет о 19-литровых бутылях негазированной воды "Родник Геликон", производства одноименного ООО, зарегистрированного в Бийске. Ее изготовили 28 января 2025 года. Наличие в ней палочки выявили в ходе эпидемиологического расследования, начатого после заражения детей.

Компании "Живая вода", которая выступила поставщиком, выдали предписание о снятии с продажи этой воды. В Роспотребнадзор по Алтайскому краю направлено информационное письмо для принятия мер в отношении производителя.