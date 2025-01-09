Бои за литий, теракты, немощь власти. Что произошло в мире в новогодние каникулы?

В праздничные дни обострилась ситуация на Курщине, взрывались авто, уходили политики

09 января 2025, 12:30, ИА Амител

Военные действия / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Пока россияне и гости нашей страны отмечали новогодние и рождественские праздники, в мире (а также в самой России) произошло немало событий, многие из которых, несомненно, окажут влияние на процессы самого разного масштаба. Amic.ru решил напомнить своим читателям наиболее важные из них.

"Я родился в Сибири"

В ночь на 2 января стало известно о смерти бывшего народного депутата СССР и Госдумы РФ Виктора Алксниса. Как сообщила его дочь Ирина, в ночь на 30 декабря у политического деятеля случился геморрагический инсульт, он сразу впал в глубокую кому. Медики пытались спасти полковника, но сделать этого не удалось.

Виктор Алкснис регулярно комментировал amic.ru различные военные и политические события. У него было немало приятелей и знакомых, окончивших Барнаульское высшее военное авиационное училище. Кроме того, Сибирь является его родиной. В 2007 году он рассказывал :

"Мои предки по материнской линии обосновались в Сибири после раскола Православной церкви в XVII веке. А я сам родился, кстати, родился не так далеко от Алтая – на руднике Таштагол Кемеровской области. Так что в моих жилах, как принято говорить, две крови – латышская и русская, старообрядческая по материнской линии. Мой дед – заместитель наркома обороны СССР, начальник ВВС Красной Армии Яков Алкснис – был расстрелян в 1937 году. Бабушка получила незавидный статус "члена семьи изменника Родины" и полтора десятка лет провела в исправительно-трудовых лагерях и ссылке. А мой отец двадцать лет носил "звание" сына "врага народа" – вплоть до XX съезда партии. Потом Имант Алкснис нашел ее, и семья воссоединилась в столице Латвии".

Утром 5 января ВСУ предприняли наступление в Курской области. Стоит заметить, что в декабре военные эксперты предполагали атакующие действия украинской стороны на территории России, однако возможным направлением ударов называли Брянскую область.

Попытка расширить зону контроля на Курщине произошла на фоне подготовки визита на Украину будущего специального представителя избранного президента США Дональда Трампа – Кита Келлога. Хотя попытка наступления была отражена, а ВСУ за сутки потеряли 340 человек (по информации Минобороны РФ), наступательные действия украинской стороны в последующие дни продолжались.

По мнению военного эксперта, подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, "это странное "Рождественское наступление" нужно, чтобы привлечь внимание Запада и особенно президента Дональда Трампа".

"Украинцы хотят сказать: "Эй, а мы все еще боремся!" Это довольно небольшая операция, в которой участвует всего несколько рот", – заявил он на своем YouTube-канале.

Литий наш

Кроме того, в ходе СВО российские военные взяли под контроль крупнейшее на Украине (и одно из наиболее значительных в мире) месторождение лития, писала "Российская газета".

"Ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза Арнольд Ренингард подсчитал, что запасов Шевченковского месторождения хватит на все нужды ЕС до 2050 года, и требовал от Киева не допустить перехода запасов лития под контроль Москвы", – сообщало издание.

4 января ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге, который планировали четверо российских граждан, сообщало РИА Новости.

"Задержаны четверо граждан 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге", – приводило агентство сообщение пресс-службы ведомства.

6 января стало известно, что российские военные установили контроль над городом Курахово в ДНР, являющимся наиболее крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса.

2 января стало известно об остановке промышленных предприятий в Приднестровье из-за отсутствия энергоресурсов, о чем сообщил министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник. Это произошло после блокирования молдавскими властями поставок газа в республику. Как известно, с начала 2025 года "Газпром" прекратил подачу голубого топлива в Молдавию из-за образовавшейся задолженности, которую Кишинев, впрочем, не признает.

Террористы на автомобилях

В США 1 января, в Новом Орлеане, грузовик въехал в толпу, после чего водитель вылез из кабины и открыл беспорядочную стрельбу по людям. В результате погибло 15 человек, включая водителя, 42-летнего Шамсуд-Дин Бахар Джаббара, убитого полицейскими в перестрелке. Ранено 45 человек.

В тот же день в Лас-Вегасе у главного входа в отель, принадлежащий избранному президенту США Дональду Трампу, загорелся и взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. Один погибший, ранено семь человек. Сидевший на заднем сиденье взорвавшейся машины водитель застрелился перед взрывом.

В ходе расследования этих ЧП установлено, что в обоих случаях машины были взяты в аренду через один и тот же сервис, а подозреваемые являются бывшими военнослужащими.

Тем временем Дональд Трамп продолжил делать заявления об установлении контроля США над Гренландией. Более того, власти острова, находящегося под юрисдикцией Дании, заявили о намерении добиться независимости.

Кроме того, Трамп в очередной раз предложил Канаде стать 51-м штатом США и даже опубликовал карту, на которой "страна кленового листа" была обозначена в этом качестве. Как известно, канадский премьер Джастин Трюдо, подавший в отставку, довольно резко ответил американскому лидеру: "Черта с два", – заявил он.

Ни военного положения, ни ареста

Бурные события происходили в Южной Корее – в дополнение к разбившемуся 29 декабря в Муане "Боингу" и обсуждению причин крушения лайнера там еще происходили и ожесточенные политические разборки.

31 декабря агентство "Ренхап" сообщило, что суд Западного округа Сеула выдал ордер на арест временно отстраненного от власти президента страны Юн Сок Еля за злоупотребления властью, неконституционную попытку ввести военное положение, а также попытку мятежа.

Однако силы правопорядка, прибывшие к резиденции вроде бы недействующего главы государства для взятия его под стражу, не смогли осуществить свою миссию из-за жесткого противодействия охраны, которая, как утверждают, даже применяла оружие. В общем, южнокорейские государственные институты продемонстрировали свою полную немощь – президент не смог должным образом ввести военное положение и был отстранен, а силовые ведомства не смогли арестовать его за нарушения закона. Согласно последним сообщениям, Юн Сок Ель исчез из своей резиденции, и его окружение не смогло сообщить местонахождение политика. В южнокорейских соцсетях стали шутить о его побеге на север, к товарищу Ким Чен Ыну.

7 января СМИ сообщили о смерти французского политика Жан-Мари Ле Пена, основателя партии "Национальный фронт".

"Помимо споров, которые были его любимым оружием <...>, Ж. М. Ле Пен был фигурой французской политической жизни. Сражаясь с ним, мы поняли, каким бойцом он был", – заявил о нем премьер-министр Франции Франсуа Байру.

В России известие о кончине Ле Пена восприняли неоднозначно.

"Это обыкновенный нацист, безо всяких прикрас. То, что у него дочка в какой-то закругленной форме продолжает его деятельность, я не знаю, а зачем у нас про это так рассказывают? Зачем говорят о том, что у нас какие-то отношения складываются? Зачем нам такие друзья? С такими друзьями никакие враги не нужны", – заявил известный блогер Дмитрий Пучков ("Гоблин").

На Ближнем Востоке подгорает

Скучать после новогодних каникул явно не придется. В Израиле правительственная комиссия выпустила доклад, в котором содержится призыв начать подготовку к возможному военному столкновению с Турцией. Как заявил amic.ru специалист Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов после падения режима Асада в Сирии, падения буфера, разделявшего две стороны, такое столкновение исключать нельзя.

"Неважно, что ранее между этими странами были партнерские связи, особенно по линии спецслужб. Но в истории такое случалось, когда после ликвидации буфера между государствами происходили кровопролитные войны. Это не значит, что такая война случится в ближайшее время, но исключать такого варианта нельзя".

Кроме того, американское издание Axios со ссылкой на три информированных источника утверждает, что советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан представил президенту Джо Байдену варианты возможного нападения США на иранские ядерные объекты "до 20 января, дня инаугурации Дональда Трампа". В общем, следим за событиями. Праздники кончились.