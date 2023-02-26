Более 500 писем для военных написали школьники в Алтайском крае

Акция "Письма победы" прошла совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта

26 февраля 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: http://educaltai.ru/

Более 500 писем и рисунков написали дети из Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" для бойцов, которые находятся на специальной военной операции. Об этом заявил директор центра Надежда Авхимович, сообщает пресс-служба краевого Минобразования.

Акция "Письма победы" прошла совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта. Дети подготовили письма и рисунки с пожеланиями и красиво их оформили. Также обучающиеся объединений центра "Алтай" в преддверии праздника традиционно приняли участие в "Зарничке", посвящённой Дню защитника Отечества.