Более пяти миллиардов рублей направили на обновление дорог в Алтайском крае

Всего отремонтировали более 500 километров региональных трасс

24 декабря 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В 2023 году на обновление дорог в Алтайском крае направили более пяти миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на Минтранс.

Всего за год провели ремонт более 500 километров региональных трасс, а также дорог в городах и муниципалитетах региона.

В Барнауле в нормативное состояние привели 12 улиц. Особое внимание уделили объектам в промзоне, где расположены большие предприятия. Также в городе частично выполнили работы по внедрению интеллектуальной дорожной системы.

В Новоалтайске отремонтировали пять улиц, обновили тротуары и автобусные остановки. В Бийске – 21 объект.