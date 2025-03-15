Большая пробка сковала проспект Строителей в Барнауле

Причиной затора, судя по данным онлайн-карт, стало ДТП

15 марта 2025, 16:00, ИА Амител

Пробка на Строителей и Челюскинцев / 2ГИС

В Барнауле днем 15 марта образовалась крупная пробка на проспекте Строителей, следует из сервиса 2ГИС.

Затор растянулся от пересечения с Красноармейским до начала Павловского тракта. По данным очевидцев, у путепровода произошло ДТП в среднем ряду.

Из-за этого также затруднен проезд по Челюскинцев.

В целом дорожная ситуация оценивается на 4 балла из 10. Большое скопление автомобилей также наблюдается на шоссе Ленточный Бор перед Власихинской.

Обновлено в 17:40. Как уточнили amic.ru в ГАИ города, информация о ДТП в Госавтоинспекцию Барнаула не поступала. Участники оформились самостоятельно. Пострадавших в происшествии нет.