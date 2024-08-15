Больше 20 килограммов конопли нашли у жителя Алтайского края
Растение он хранил в заброшенном сельском доме
15 августа 2024, 12:14, ИА Амител
Наркотики, найденные в заброшенном доме / Фото: .me/mvd222
В Алтайском крае задержали местного жителя за сбор конопли. Об этом рассказали в региональном МВД.
Полицейские получили сообщение о том, что житель Тальменского района может заниматься заготовкой наркотиков. Правоохранители выехали на место и в заброшенном доме, рядом с местом, где жил мужчина, нашли 20 килограммов конопли.
Предварительно, сельчанин собирал дикорастущее растение, сушил его и заготавливал для себя.
На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
12:23:00 15-08-2024
Это же мега много?
13:58:06 15-08-2024
Musik (12:23:00 15-08-2024) Это же мега много? ... В сухом видео это супер много. В одну харю явно не употребить