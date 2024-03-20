Большие пробки сковали Барнаул утром 20 марта
Самые крупные заторы — на Павловском и Змеиногорском трактах
20 марта 2024, 08:11, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 20 марта / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 20 марта достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
На 08:11 движение сильнее всего затруднено по Змеиногорскому и Павловскому трактам, а также улицам Кутузова и Власихинской. Кроме того, проблемы наблюдаются на Матросова, Советской Армии, Новосибирской и других участках.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле потеплеет до +1 градуса. В первой половине дня ожидается слабая метель с мокрым снегом.
12:54:19 20-03-2024
Разве ж это новость....Это уже привычка. Даже москвичи удивляются нашей "организацции движения".
Кстати в те дни, когда на змеиногорском светофоры не работают - пробок почти нет.
Поэтому 90% пробок это криво настроенные светофоры.