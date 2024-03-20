Большие пробки сковали Барнаул утром 20 марта

Самые крупные заторы — на Павловском и Змеиногорском трактах

20 марта 2024, 08:11, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 20 марта / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 20 марта достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

На 08:11 движение сильнее всего затруднено по Змеиногорскому и Павловскому трактам, а также улицам Кутузова и Власихинской. Кроме того, проблемы наблюдаются на Матросова, Советской Армии, Новосибирской и других участках.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле потеплеет до +1 градуса. В первой половине дня ожидается слабая метель с мокрым снегом.