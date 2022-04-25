Директор бухгалтерского центра «1+1» рассказала, как сэкономить на налогах в 2022 году

Бизнес-форум 2.0 прошёл в Барнауле 19 апреля в концертном зале АГИК. На мероприятии выступили успешные бизнесмены и авторитетные специалисты Алтайского края. Среди них — директор центра бухгалтерских услуг «1+1» Ольга Сорокина. Она рассказала участникам форума, как малый бизнес может сэкономить на налогах в 2022 году.

О налоговых режимах

По мнению Минфина и налоговых органов, в экономике страны нет потенциала для снижения налоговой нагрузки. Для предпринимателей и граждан это означает, что налоговый контроль в ближайшие годы будет только усиливаться, и оплата налогов в полном объёме станет неизбежной.

Однако Ольга считает, что варианты более позитивного развития событий есть. В целом суть налоговой оптимизации в малом бизнесе сводится к нескольким пунктам:

1. Выбрать правильный налоговый режим.

2. Найти хорошего бухгалтера, чтобы исполнить все многочисленные и запутанные нормы законодательства: заплатить вовремя, сдать отчёты в срок, соблюсти нормативы по налоговой нагрузке. Это позволит не привлекать к себе излишнее внимание со стороны налоговой инспекции, не провоцировать выездную налоговую проверку, которую невозможно пройти без доначислений.

3. Не переплачивать лишнего.

«На мой взгляд, выбор налоговых режимов в России для малого бизнеса достаточно велик. С точки зрения налогов на доходы практически для любой ниши можно подобрать оптимальный и посильный по нагрузке вариант», — отметила спикер.

По возрастанию налоговой нагрузки в большинстве случаев режимы располагаются так:

1. Самозанятость.

2. Патент для ИП.

3. «Упрощёнка» 6% или 15%.

4. Общий режим (НДС).

«Для тех, кто только задумывается о своём бизнесе, важно рассматривать варианты именно с точки зрения налоговой нагрузки — она зависит и от вида деятельности в том числе. Если выбирать между формами ООО и ИП — с точки зрения экономии на налогах — второй вариант предпочтительнее, так как в том числе позволяет сэкономить в части налога на доходы 13% собственникам бизнеса», — сказала Ольга Сорокина.

О зарплатных взносах

Ещё одна важная проблема работодателей — это высокие налоги на зарплату сотрудников. Привлекать наёмных работников при сумме взносов 30% (и плюс ещё НДФЛ — 13%) для микропредприятий уже непосильная задача. Отсюда повсеместная выплата зарплаты «в конвертах», которая, в свою очередь, порождает необходимость выводить со счетов денежные средства, и при этом не позволяет бизнесу учесть эти расходы в налоговом учёте.

Для решения проблемы можно использовать аутсорсинг, сдельную оплату труда, привлекать самозанятых. В помощь бизнесу также различные льготы. Так, в 2021 году в рамках противопандемийных мер поддержки взносы уже снизили до 15%, но с суммы, превышающей минимальный размер оплаты труда.

«А 12 апреля 2022 года президент дал распоряжение правительству рассмотреть возможность снизить их до 15% с полной суммы зарплаты. На мой взгляд, это одна из лучших налоговых мер поддержки для микробизнеса за последнее время», — добавила Ольга.

О системах учёта

Ольга Сорокина утверждает, что одна из серьёзных проблем современных предпринимателей — отсутствие знаний по финансам предприятия. Важно обладать хотя бы базовыми знаниями в этой области. Так, на каждом предприятии, даже самом маленьком, сосуществуют между собой три системы учёта: бухгалтерский, налоговый и управленческий (финансовый).

Если давно откладывали наладить учёт на предприятии, новые реалии — самое подходящее время. И, по словам Ольги, лучше настроить автоматизированную систему учёта. Она будет надёжным и оперативным источником информации одновременно для расчёта налогов и принятия управленческих решений.

Безусловно, учёт в специализированном программном обеспечении предпочтителен учёту в «табличках». Но последний лучше полного его отсутствия. Выбор — за вами.