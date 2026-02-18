Эксперт подсчитал, на сколько ипотека дороже аренды

Ежемесячный платеж по кредиту за типовую квартиру в регионе в 2-2,5 раза превышает стоимость ее аренды

18 февраля 2026, 13:16, ИА Амител

Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В марте 2026 года аренда жилья остается математически более выгодной стратегией для большинства россиян, не имеющих доступа к льготным программам. Такой вывод сделал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с "Газетой.ru".

Причина — заградительные рыночные ставки по ипотеке, которые держатся на уровне выше 18–20% годовых. В результате ежемесячный платеж по кредиту за типовую квартиру в регионе в 2–2,5 раза превышает стоимость ее аренды.

«В такой ситуации арендатор может снимать аналогичное жилье, а разницу между платежом по ипотеке и арендной ставкой размещать на банковских депозитах, которые в 2026 году все еще предлагают высокую доходность», — поясняет Трепольский.

В столице разрыв становится критическим. Средняя аренда двухкомнатной квартиры внутри МКАД составляет около 110 тысяч рублей в месяц. Ежемесячный платеж по ипотеке за аналогичное жилье (при минимальном первоначальном взносе) может достигать 250—280 тысяч рублей.

При этом доходность от сдачи квартиры в аренду в Москве — всего 4–5% годовых, тогда как банковские вклады приносят в три-четыре раза больше. Для человека с суммой, достаточной для покупки, выгоднее оставить деньги в банке, оплачивать аренду из процентов и сохранять капитал в ликвидной форме в ожидании снижения ставок.

Кому все же стоит покупать

Приобретение жилья в марте 2026 года остается приоритетным для тех, кто:

рассматривает недвижимость как инструмент сохранения капитала на 10+ лет;

участвует в "альтернативной" сделке (продает старое жилье и с небольшой доплатой покупает новое);

имеет право на льготные программы (например, семейную ипотеку);

готов заплатить 70–80% стоимости объекта наличными.