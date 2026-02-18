Эксперт подсчитал, на сколько ипотека дороже аренды

Ежемесячный платеж по кредиту за типовую квартиру в регионе в 2-2,5 раза превышает стоимость ее аренды

18 февраля 2026, 13:16, ИА Амител

Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В марте 2026 года аренда жилья остается математически более выгодной стратегией для большинства россиян, не имеющих доступа к льготным программам. Такой вывод сделал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с "Газетой.ru".

Причина — заградительные рыночные ставки по ипотеке, которые держатся на уровне выше 18–20% годовых. В результате ежемесячный платеж по кредиту за типовую квартиру в регионе в 2–2,5 раза превышает стоимость ее аренды.

«В такой ситуации арендатор может снимать аналогичное жилье, а разницу между платежом по ипотеке и арендной ставкой размещать на банковских депозитах, которые в 2026 году все еще предлагают высокую доходность», — поясняет Трепольский.

В столице разрыв становится критическим. Средняя аренда двухкомнатной квартиры внутри МКАД составляет около 110 тысяч рублей в месяц. Ежемесячный платеж по ипотеке за аналогичное жилье (при минимальном первоначальном взносе) может достигать 250—280 тысяч рублей.

При этом доходность от сдачи квартиры в аренду в Москве — всего 4–5% годовых, тогда как банковские вклады приносят в три-четыре раза больше. Для человека с суммой, достаточной для покупки, выгоднее оставить деньги в банке, оплачивать аренду из процентов и сохранять капитал в ликвидной форме в ожидании снижения ставок.

Кому все же стоит покупать

Приобретение жилья в марте 2026 года остается приоритетным для тех, кто:

  • рассматривает недвижимость как инструмент сохранения капитала на 10+ лет;
  • участвует в "альтернативной" сделке (продает старое жилье и с небольшой доплатой покупает новое);
  • имеет право на льготные программы (например, семейную ипотеку);
  • готов заплатить 70–80% стоимости объекта наличными.

«В марте 2026 года рынок недвижимости — это игра на выдержку. Для большинства россиян стратегия "арендовать и копить" на текущем этапе выглядит математически более обоснованной, чем обслуживание дорогостоящего кредита», — резюмирует эксперт.

Гость

16:50:32 18-02-2026

Фишечка в том,что денежки остается у арендатора((( Ты можешь десятки лет снимать жилье. Цены -то растут пока ты копишь.
Арендатор в любой момент может выгнать жильца или поднять плату. И никакой договор не поможет! Проверено лично(((

Гость

20:19:26 18-02-2026

Гость (16:50:32 18-02-2026) Фишечка в том,что денежки остается у арендатора((( Ты можешь... У арендодателя, вы хотели сказать!

Гость

21:14:38 18-02-2026

Гость (16:50:32 18-02-2026) Фишечка в том,что денежки остается у арендатора((( Ты можешь... Ещё и с питомцами нельзя

Гость

21:52:18 19-02-2026

Гость (16:50:32 18-02-2026) Фишечка в том,что денежки остается у арендатора((( Ты можешь... Так ведь смотря у кого ещё и арендуешь...

Духан кориджа

19:16:48 18-02-2026

Если имеющихся в наличии денег не хватает на покупку жилья, то пусть они лежат на складе, и копятся. Пока же кроме аренды или старого (вероятно скромного) жилья других вариантов нет.

Мишаня

12:46:19 19-02-2026

Духан кориджа (19:16:48 18-02-2026) Если имеющихся в наличии денег не хватает на покупку жилья, ... Да, копили уже на вкладах при совке, в 1998, в 2008, в 2014... Кого-то жизнь ничему не учит..

Евгений

09:11:21 19-02-2026

Если тебе не важно где жить в городе или , то покупаешь благоустроенный дом в деревне на юге Челябинской области за 350 тыс с развитой инфраструктурой и наслаждайтесь жизнью.

Риэлторское агенство Фэт

10:26:03 19-02-2026

Гость (16:50:32 18-02-2026) Фишечка в том,что денежки остается у арендатора((( Ты можешь... Если ты старпер то да , иди на пролом бери ипотеку, плати, если ты молод и можешь мыслить не стереотипно, здраво понимать что выгоднее , зачем на шею якорь,

