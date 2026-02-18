Жители Алтайского края в январе активно искали авиабилеты для путешествий
Специалисты "МегаФона" проанализировали обезличенные данные абонентов
18 февраля 2026, 13:20, ИА Амител
В январе жители Алтайского края активно подбирали авиабилеты для поездок. Пользователи изучали предложения перевозчиков и искали удобные направления — как для командировок, так и для отдыха, в том числе за границей. Интерес к перелетам привел к росту посещаемости профильных сайтов. Объем интернет-трафика по сравнению с январем прошлого года увеличился на 15%. Такие выводы сделали аналитики "МегаФона" после анализа обезличенных данных с применением Big Data*.
Какие сервисы выбирают чаще?
В регионе заметнее всего вырос интерес к онлайн-агрегаторам и авиакомпаниям Сибири и Дальнего Востока. Самую высокую динамику показал trip.com — трафик увеличился на 164% к январю 2025 года. Существенный прирост продемонстрировали iraero.ru (+89%) и aviasales.ru (+ 66%). При этом на aviasales.ru приходится 35% от общего объема интернет-трафика.
Где билеты ищут активнее?
Среди сибиряков наибольшую активность показали жители Красноярска — доля запросов в сети составила почти 30%. Далее идет Новосибирская область с показателем 22%, затем Кузбасс — 15%. После них следуют Томская область и Алтайский край.
Чаще всего билеты ищут по воскресеньям — на этот день приходится 21% всего трафика. Самый низкий интерес к поиску перелетов фиксируют во вторник.
«Когда тысячи абонентов одновременно сравнивают цены на билеты, проверяют расписание рейсов или используют сервисы бронирования в режиме реального времени, сеть должна справляться с большой нагрузкой. Инженеры оператора своевременно обновляют оборудование», — пояснила директор "МегаФона" в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.
И добавила, что за прошлый год в Алтайском крае провели около 250 работ по обновлению телеком-оборудования, благодаря чему сеть стала стабильнее и надежнее.
ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560
* Big Data ("Биг Дейта"); trip.com ("трип.ком"); aviasales ("авиасейлс")
13:34:08 18-02-2026
В Барнауле 1000 зданий магазинов и у каждого свой собственник. Вот они и могут слетать.
19:07:21 18-02-2026
Гость (13:34:08 18-02-2026) В Барнауле 1000 зданий магазинов и у каждого свой собственни...
Я не собственник магазина, бюджетник. Летаю два раза в год. Могу и больше, только зачем?
06:11:11 19-02-2026
Я тоже не собственник магазина. И никуда не летал пару лет. Но заходить на сайт и смотреть цены на билеты это мне никак не мешает.