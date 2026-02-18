Жители Алтайского края в январе активно искали авиабилеты для путешествий

Специалисты "МегаФона" проанализировали обезличенные данные абонентов

18 февраля 2026, 13:20, ИА Амител erid: 2W5zFGz6Jq7

В январе жители Алтайского края активно подбирали авиабилеты для поездок. Пользователи изучали предложения перевозчиков и искали удобные направления — как для командировок, так и для отдыха, в том числе за границей. Интерес к перелетам привел к росту посещаемости профильных сайтов. Объем интернет-трафика по сравнению с январем прошлого года увеличился на 15%. Такие выводы сделали аналитики "МегаФона" после анализа обезличенных данных с применением Big Data*.

Какие сервисы выбирают чаще?

В регионе заметнее всего вырос интерес к онлайн-агрегаторам и авиакомпаниям Сибири и Дальнего Востока. Самую высокую динамику показал trip.com — трафик увеличился на 164% к январю 2025 года. Существенный прирост продемонстрировали iraero.ru (+89%) и aviasales.ru (+ 66%). При этом на aviasales.ru приходится 35% от общего объема интернет-трафика.

Где билеты ищут активнее?

Среди сибиряков наибольшую активность показали жители Красноярска — доля запросов в сети составила почти 30%. Далее идет Новосибирская область с показателем 22%, затем Кузбасс — 15%. После них следуют Томская область и Алтайский край.

Чаще всего билеты ищут по воскресеньям — на этот день приходится 21% всего трафика. Самый низкий интерес к поиску перелетов фиксируют во вторник.

«Когда тысячи абонентов одновременно сравнивают цены на билеты, проверяют расписание рейсов или используют сервисы бронирования в режиме реального времени, сеть должна справляться с большой нагрузкой. Инженеры оператора своевременно обновляют оборудование», — пояснила директор "МегаФона" в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

И добавила, что за прошлый год в Алтайском крае провели около 250 работ по обновлению телеком-оборудования, благодаря чему сеть стала стабильнее и надежнее.

