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Бывший замглавы Барнаула Антон Шеломенцев кивком ответил, будет ли оспаривать приговор

Его адвокат не стал отвечать на данный вопрос

06 июня 2025, 16:18, ИА Амител

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru
Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

Бывший заместитель главы Барнаула Антон Шеломенцев положительно ответил на вопрос корреспондента amic.ru, намерен ли он оспаривать приговор. В пятницу, 6 июня, Центральный районный суд назначил обвиняемому восемь лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

"Я спросил его, будет ли оспаривать. Шеломенцев кивнул", – рассказал наш корреспондент.

При этом адвокат бывшего вице-мэра не стал отвечать на данный вопрос.

Напомним, в своем последнем слове, с которым бывший чиновник выступил за несколько часов до приговора, он подчеркнул, что его оговорили.

Корреспондент amic.ru снял на видео, с какими эмоциями Шеломенцев заслушал приговор.

Напомним, экс-вице-мэра судили по трем статьям УК РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Обвинение запросило для него 11 лет строгого режима, а также штраф в размере 25 млн рублей.

Барнаул чиновники суд громкое дело
Читайте также в сюжете: Уголовное дело Антона Шеломенцева

Комментарии 7

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Гость

18:06:31 06-06-2025

Жёстко наказали. Военные и чиновники больше воровали и им меньше сроки давали.Говорят закон суров,но явно только у нас в крае.

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Гость

23:56:29 06-06-2025

за что такой срок-то, как за убийство?? предвзятость за что такая? он что, чью-то не ту жену нечаянно свозил в Заречье?!

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Гость

02:30:48 07-06-2025

Так всегда бывает...
Быстрое восхождение к власти в таком молодом возрасте может привести к вседозволенности.
Но у нас правовое государство.
Закон един для всех.

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Гость

06:56:52 07-06-2025

Гость (02:30:48 07-06-2025) Так всегда бывает...Быстрое восхождение к власти в таком... Ха-ха-ха! Можно подумать, медленное восхождение в пожилом возрасте не приводит к вседозволенности! Закон един, но концы прячут ловчее.

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Гость

09:18:55 07-06-2025

Гость (02:30:48 07-06-2025) Так всегда бывает...Быстрое восхождение к власти в таком... "Но у нас правовое государство.
Закон един для всех." серьезно?

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Гость

16:25:37 08-06-2025

Гость (09:18:55 07-06-2025) "Но у нас правовое государство.Закон един для всех." сер... Вот и не хватает его, Закона, на всех, т.к. он один. А должны быть такие законы, которые ворью не дадут хода во власть. Но вы скажете - как же так у всех права равны - и у вора, и у депутата, и у колхозника. Но если вор(ы) пишет закон, то, очевидно, что такой закон покарает только честного человека.

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Гражданин

21:13:50 08-06-2025

Засудили все-таки...

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