Бывший замглавы Барнаула Антон Шеломенцев кивком ответил, будет ли оспаривать приговор
Его адвокат не стал отвечать на данный вопрос
06 июня 2025, 16:18, ИА Амител
Бывший заместитель главы Барнаула Антон Шеломенцев положительно ответил на вопрос корреспондента amic.ru, намерен ли он оспаривать приговор. В пятницу, 6 июня, Центральный районный суд назначил обвиняемому восемь лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
"Я спросил его, будет ли оспаривать. Шеломенцев кивнул", – рассказал наш корреспондент.
При этом адвокат бывшего вице-мэра не стал отвечать на данный вопрос.
Напомним, в своем последнем слове, с которым бывший чиновник выступил за несколько часов до приговора, он подчеркнул, что его оговорили.
Корреспондент amic.ru снял на видео, с какими эмоциями Шеломенцев заслушал приговор.
Напомним, экс-вице-мэра судили по трем статьям УК РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Обвинение запросило для него 11 лет строгого режима, а также штраф в размере 25 млн рублей.
18:06:31 06-06-2025
Жёстко наказали. Военные и чиновники больше воровали и им меньше сроки давали.Говорят закон суров,но явно только у нас в крае.
23:56:29 06-06-2025
за что такой срок-то, как за убийство?? предвзятость за что такая? он что, чью-то не ту жену нечаянно свозил в Заречье?!
02:30:48 07-06-2025
Так всегда бывает...
Быстрое восхождение к власти в таком молодом возрасте может привести к вседозволенности.
Но у нас правовое государство.
Закон един для всех.
06:56:52 07-06-2025
Гость (02:30:48 07-06-2025) Так всегда бывает...Быстрое восхождение к власти в таком... Ха-ха-ха! Можно подумать, медленное восхождение в пожилом возрасте не приводит к вседозволенности! Закон един, но концы прячут ловчее.
09:18:55 07-06-2025
Гость (02:30:48 07-06-2025) Так всегда бывает...Быстрое восхождение к власти в таком... "Но у нас правовое государство.
Закон един для всех." серьезно?
16:25:37 08-06-2025
Гость (09:18:55 07-06-2025) "Но у нас правовое государство.Закон един для всех." сер... Вот и не хватает его, Закона, на всех, т.к. он один. А должны быть такие законы, которые ворью не дадут хода во власть. Но вы скажете - как же так у всех права равны - и у вора, и у депутата, и у колхозника. Но если вор(ы) пишет закон, то, очевидно, что такой закон покарает только честного человека.
21:13:50 08-06-2025
Засудили все-таки...