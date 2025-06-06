Его адвокат не стал отвечать на данный вопрос

06 июня 2025, 16:18, ИА Амител

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

Бывший заместитель главы Барнаула Антон Шеломенцев положительно ответил на вопрос корреспондента amic.ru, намерен ли он оспаривать приговор. В пятницу, 6 июня, Центральный районный суд назначил обвиняемому восемь лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

"Я спросил его, будет ли оспаривать. Шеломенцев кивнул", – рассказал наш корреспондент.

При этом адвокат бывшего вице-мэра не стал отвечать на данный вопрос.

Напомним, в своем последнем слове, с которым бывший чиновник выступил за несколько часов до приговора, он подчеркнул, что его оговорили.

Корреспондент amic.ru снял на видео, с какими эмоциями Шеломенцев заслушал приговор.

Напомним, экс-вице-мэра судили по трем статьям УК РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Обвинение запросило для него 11 лет строгого режима, а также штраф в размере 25 млн рублей.