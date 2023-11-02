Центр "красный". Пробки в 9 баллов сковали Барнаул вечером 2 ноября

Быстро уехать домой не выйдет ни по одному из направлений

02 ноября 2023, 18:13, ИА Амител

Скриншот с сервиса "Яндекс. Пробки"

Сильные девятибалльные пробки собрались в Барнауле вечером в четверг, 2 ноября. Согласно оценкам сервиса "Яндекс.Пробки", почти полностью стоит не только центр, но и нагорная часть города, а также объездная дорога через шоссе Ленточный бор.

Серьезные пробки наблюдаются на проспекте Красноармейском, Ленина, Калинина, Строителей, а также на прилегающих к ним улицах. Также длинная пробка собралась на Аванесова.

В спальной части города заторы есть на Попова, Малахова, части Власихинской и Балтийской. Также пробки есть на шоссе Ленточный бор и на Павловском тракте.