Цены на пригородные поезда подняли в Алтайском крае

Об этом сообщил министр транспорта региона Антон Воронов

07 июня 2024, 09:00, ИА Амител

Фото: пригородный поезд в Барнауле

Стоимость проезда в пригородных поездах в Алтайском крае поднялась с января 2024 года на 11%. Об этом сообщил министр транспорта региона Антон Воронов. В текущем году цены пересматривать больше не будут.

Однако цены на поезда в регионе все равно не высокие. Этого удается достичь благодаря субсидиям из бюджета Алтайского края. Ежегодно на снижение стоимости билетов выделяется более 500 миллионов рублей.

Например, средняя стоимость проезда по самому протяженному маршруту Барнаул – Славгород составляет чуть более 850 рублей. Цена поездки по тому же направлению на автобусе заметно больше: 1350 рублей.

При этом пассажиропоток, по словам чиновника, ежегодно растет. В части скорых поездов за год он увеличился на 13,5% (до 860 тысяч пассажиров). Антон Воронов добавил, что в Алтайском крае работает 14 единиц электропоездов и 71 пассажирский вагон.