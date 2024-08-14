Часть улицы в центре Барнаула перекроют на неделю

На Чернышевского будут вести работы по постройке теплосети

14 августа 2024, 22:45, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

Движение автомобильного транспорта по всей ширине улицы Чернышевского, на участке от пересечения с переулком Революционным до здания № 206, перекроют с 15 по 22 августа. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

В администрации объяснили, что в эти дни на участке будет вестись работы по строительству тепловой сети. Участников дорожного движения призвали быть внимательными при проезде указанного участка. Схемы объезда укажут на соответствующих знаках. По возможности пути объезда следует выбирать заранее.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства", — добавили в мэрии.