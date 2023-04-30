Частный легкомоторный самолёт повис на деревьях под Новосибирском

В результате жёсткой посадки техника получила серьёзные повреждения

30 апреля 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Частный легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Новосибирске. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По предварительным данным, самолёт Cessna-172 упал рядом с посадочной площадкой "Городской аэропорт" в Заельцовском районе.

Техника повисла на дереве, получила серьёзные повреждения. Экипаж, который находился внутри воздушного судна, не пострадал.

На место выехали представители СК, обстоятельства случившегося уточняются.