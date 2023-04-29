Упавшее дерево подняло автомобиль в Барнауле

Инцидент случился на улице Беляева

29 апреля 2023, 09:59, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Барнауле упавшее дерево подняло припаркованный автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент случился 28 апреля во дворе дома по адресу ул. Беляева, 37.

На снимке видно, что машина в результате произошедшего сильно наклонилась.

Люди предложили убрать старые деревья и посадить новые.

Напомним, по данным синоптиков, 29 апреля в Алтайском крае местами ожидается порывистый ветер до 20 метров в секунду.