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Упавшее дерево подняло автомобиль в Барнауле

Инцидент случился на улице Беляева

29 апреля 2023, 09:59, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В Барнауле упавшее дерево подняло припаркованный автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент случился 28 апреля во дворе дома по адресу ул. Беляева, 37.

На снимке видно, что машина в результате произошедшего сильно наклонилась.

Люди предложили убрать старые деревья и посадить новые.

Напомним, по данным синоптиков, 29 апреля в Алтайском крае местами ожидается порывистый ветер до 20 метров в секунду.

Комментарии 8

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Гость

10:04:03 29-04-2023

Где голоса защитников деревьев?

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Гость

10:15:43 29-04-2023

а еще можно не парковать машины на газонах.

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Гость

13:09:20 29-04-2023

А как там машина оказалась? тамже голая земля, а не паркавка.

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Гость

14:34:22 29-04-2023

Даже деревья против машин, припаркованных неправильно.

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Гость

15:14:42 29-04-2023

Общественники несут пользу... с уверенностью в этом, их не остановить, как и падающие деревья, доживающие до глубокой старости, которые они защищают от насильственной смерти

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Гость

16:17:34 29-04-2023

В очередной раз победила природа (ДЕРЕВО) старую ИНОмарку

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Гость

18:17:55 29-04-2023

Автомобиль как мог пытался удержать дерево от падения

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Гость

21:37:12 29-04-2023

можно переобувать

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