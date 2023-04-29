Упавшее дерево подняло автомобиль в Барнауле
Инцидент случился на улице Беляева
29 апреля 2023, 09:59, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В Барнауле упавшее дерево подняло припаркованный автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Инцидент случился 28 апреля во дворе дома по адресу ул. Беляева, 37.
На снимке видно, что машина в результате произошедшего сильно наклонилась.
Люди предложили убрать старые деревья и посадить новые.
Напомним, по данным синоптиков, 29 апреля в Алтайском крае местами ожидается порывистый ветер до 20 метров в секунду.
10:04:03 29-04-2023
Где голоса защитников деревьев?
10:15:43 29-04-2023
а еще можно не парковать машины на газонах.
13:09:20 29-04-2023
А как там машина оказалась? тамже голая земля, а не паркавка.
14:34:22 29-04-2023
Даже деревья против машин, припаркованных неправильно.
15:14:42 29-04-2023
Общественники несут пользу... с уверенностью в этом, их не остановить, как и падающие деревья, доживающие до глубокой старости, которые они защищают от насильственной смерти
16:17:34 29-04-2023
В очередной раз победила природа (ДЕРЕВО) старую ИНОмарку
18:17:55 29-04-2023
Автомобиль как мог пытался удержать дерево от падения
21:37:12 29-04-2023
можно переобувать