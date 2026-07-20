Чем опасен прием лекарств в жару, разъяснил фармацевт
Температура воздуха способна менять химические свойства препаратов
20 июля 2026, 07:37, ИА Амител
Фармацевт Иван Яланжи в беседе с корреспондентом РИА Новости предупредил об опасности приема привычных лекарств во время аномальной жары на территории Евразии. По его словам, высокая температура воздуха меняет химические и физические свойства препаратов, что может привести к тяжелым побочным эффектам.
В частности, прием диуретиков (мочегонных средств) грозит потерей сознания из-за обезвоживания, а антигистаминные препараты от аллергии нарушают естественную терморегуляцию организма, способствуя опасному перегреву. Эксперт отметил, что именно в этот период у многих людей обостряются хронические заболевания, требующие медикаментозного контроля.
«В результате жары у многих снижается кровяное давление, поэтому тем, кто принимает антигипертензивные препараты и диуретики, нужно быть осторожными: они рискуют столкнуться с обезвоживанием и обмороками», — сказал Яланжи.
Эксперт выделил группы препаратов, требующие особого внимания в период аномальной жары.
Первая из них — препараты, блокирующие охлаждение:
- антидепрессанты;
- нейролептики;
- антигистаминные средства (от аллергии).
Механизм риска: эти лекарства нарушают процесс потоотделения.
В результате организм теряет способность отдавать лишнее тепло через кожу, что приводит к быстрому внутреннему перегреву и тепловому удару.
Вторая группа — препараты, опасные для почек:
- нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), которые часто используют как обезболивающие или жаропонижающие.
В жару почки работают на пределе возможностей, пытаясь поддерживать водно-солевой баланс. Прием НПВС создает на них критическую нагрузку. Это может спровоцировать острую почечную недостаточность и вызвать необратимое повреждение тканей органа.
07:44:25 20-07-2026
То есть, не принимая в жару препаратов будет лучше? Так чтоли? Или в чем посыл?
09:09:36 20-07-2026
Ну как бэ есть люди, у которых терапия пожизненная. Им что делать, подыхать, не принимая свои лекарства? И да, хронь обострилась в жару, но таблетки мы пить не будем, так, что ли?
14:26:49 20-07-2026
Гость (09:09:36 20-07-2026) Ну как бэ есть люди, у которых терапия пожизненная. Им что д... доктор сказал в морг.
будете сопротивляться?