Температура воздуха способна менять химические свойства препаратов

20 июля 2026, 07:37, ИА Амител

Таблетки, лекарства / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Фармацевт Иван Яланжи в беседе с корреспондентом РИА Новости предупредил об опасности приема привычных лекарств во время аномальной жары на территории Евразии. По его словам, высокая температура воздуха меняет химические и физические свойства препаратов, что может привести к тяжелым побочным эффектам.

В частности, прием диуретиков (мочегонных средств) грозит потерей сознания из-за обезвоживания, а антигистаминные препараты от аллергии нарушают естественную терморегуляцию организма, способствуя опасному перегреву. Эксперт отметил, что именно в этот период у многих людей обостряются хронические заболевания, требующие медикаментозного контроля.

«В результате жары у многих снижается кровяное давление, поэтому тем, кто принимает антигипертензивные препараты и диуретики, нужно быть осторожными: они рискуют столкнуться с обезвоживанием и обмороками», — сказал Яланжи.

Эксперт выделил группы препаратов, требующие особого внимания в период аномальной жары.

Первая из них — препараты, блокирующие охлаждение:

антидепрессанты;

нейролептики;

антигистаминные средства (от аллергии).

Механизм риска: эти лекарства нарушают процесс потоотделения.

В результате организм теряет способность отдавать лишнее тепло через кожу, что приводит к быстрому внутреннему перегреву и тепловому удару.

Вторая группа — препараты, опасные для почек:

нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), которые часто используют как обезболивающие или жаропонижающие.

В жару почки работают на пределе возможностей, пытаясь поддерживать водно-солевой баланс. Прием НПВС создает на них критическую нагрузку. Это может спровоцировать острую почечную недостаточность и вызвать необратимое повреждение тканей органа.