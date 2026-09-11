Девушки чаще стали использовать их в макияже и одежде

11 сентября 2026, 08:15, ИА Амител

Косметика / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Клинический, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких объяснила популярность стразов желанием привнести в повседневность яркие эмоции. Об этом пишет РИАМО.

"Популярность страз может быть частью тренда на "дофаминовый декор", с помощью которого люди пытаются добавить в повседневность больше ярких и приятных эмоций", — объяснила эксперт.

По словам специалиста, сияние камней, игра света и блики воспринимаются психикой как праздник. В условиях серых будней, наполненных стрессом и рутиной, людям критически не хватает ярких красок. Блеск автоматически вызывает улыбку и возвращает человека к детским воспоминаниям — елочным игрушкам, снежинкам или маминым украшениям.

Человек, украшающий себя или предметы стразами, стремится не только получить радость сам, но и "заразить" ею других и сформировать вокруг себя безопасный и радостный мир, считает Гладких.

На глубинном уровне такие аксессуары ассоциируются с роскошью и высоким социальным статусом, позволяя выделиться из общей массы. Психолог подчеркнула, что выбор подобных украшений свидетельствует о смелости их обладателя.

"Когда мы видим блестящие камни, мы автоматически приписываем человеку определенный статус. Но здесь есть еще один важный нюанс, который отлично характеризует внутренний мир такого человека: это его смелость", — подчеркнула эксперт.

Эксперт также затронула проблему отложенного использования нарядных вещей. Привычка беречь красивую одежду и аксессуары для особого случая продиктована установками времен дефицита, когда качественные вещи было трудно достать, поэтому их хранили исключительно для праздников.