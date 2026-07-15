Превышение срока использования сосудосуживающих капель нередко приводит к привыканию и усугублению заложенности

15 июля 2026, 23:11, ИА Амител

Капли для носа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Геннадий Онищенко, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования, предупредил о важности соблюдения инструкций при использовании лекарств, включая назальные капли. По его словам, превышение дозировки может представлять серьезную угрозу для здоровья, пишет РИА Новости.

Ранее в Telegram-канале Baza была опубликована информация о случае, когда жительница Москвы получила повреждение носовой перегородки после использования спрея от насморка.

Онищенко отметил, что такие осложнения могут возникнуть из-за неправильного применения препарата или использования некачественного средства. Он призвал граждан быть внимательными и строго следовать рекомендациям. По его мнению, даже препараты, доступные без рецепта, должны применяться только по назначению врача и в соответствии с инструкцией Минздрава.

«Повреждение перегородки у москвички могло быть вызвано содержанием спирта в спрее. При длительном и некорректном использовании такие средства могут привести к серьезным побочным эффектам», — предупредил академик.

Онищенко рекомендовал женщине пройти дополнительные медицинские обследования для выявления возможных скрытых заболеваний, которые могли способствовать возникновению проблемы.