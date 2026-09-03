Короткие сроки годности хлеба, высокая оборачиваемость партий и большое число малых производителей делают внедрение маркировки экономически и технологически нецелесообразным

03 сентября 2026, 16:20, ИА Амител

Хлеб / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Планов по запуску маркировки хлеба и хлебобулочных изделий в России пока нет, заявил "Ведомостям" на Восточном экономическом форуме заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

С 2019 года в России внедряется государственная система маркировки "Честный знак". На данный момент она охватывает 52 товарные категории: 36 из них уже подлежат обязательной маркировке, а в 16 категориях проводится добровольный бесплатный эксперимент.

"Обычный хлеб не маркируется, планов по запуску требований в этой категории на текущий момент нет. Подчеркну, что хлеб отдельно исключен из постановления правительства о маркировке сладостей", — сказал Юсупов.

Он подчеркнул, что решение о маркировке товаров всегда принимается правительством, а ЦРПТ как оператор лишь выполняет предписания регулятора. Юсупов отметил, что запуск маркировки в новой категории может быть обусловлен различными факторами, включая высокий уровень нелегального оборота, проблемы с безопасностью и качеством продукции.

"Доля фальсификата в сегменте классического хлеба минимальна. Внедрение обязательной маркировки хлеба повлечет за собой серьезные издержки для производителей. Например, расходы на оборудование, программное обеспечение, системы технического зрения и обучение персонала в конечном итоге могут привести к росту себестоимости и снижению доступности хлеба для потребителей", — считает исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

В Российском союзе пекарей (РСП) провели анализ и выяснили, что внедрение дополнительной маркировки хлеба при условии полной комплектации предприятия необходимым оборудованием может увеличить себестоимость каждой единицы продукции на сумму до семи рублей. Президент РСП Дмитрий Семенов выразил мнение, что для отрасли, которая часто работает с низкой или даже отрицательной рентабельностью, такие затраты окажутся непосильными, особенно для небольших пекарен.

На сайте "Честного знака" опубликован перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В этот список входят пиво и слабоалкогольные напитки, безалкогольные и растворимые напитки, молочная продукция, упакованная вода, табачные изделия, икра, растительные масла, консервы, кондитерские изделия, макаронные изделия, крупы, мед и мясные продукты. По данным НИУ ВШЭ, за шесть лет после введения маркировки доля нелегального оборота в стране сократилась втрое — с 26 до 9%.

"Система маркировки эффективна для контроля производства и борьбы с контрафактом в сегментах с более высокой маржинальностью и большими объемами производства", — считает Востриков.

Но распространять на хлеб систему прослеживания каждой единицы такого товара экономически нецелесообразно, заключил Семенов.