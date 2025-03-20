Бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева оставили в СИЗО до 18 мая

Сейчас на суде по делу Шеломенцева представляет доказательства сторона защиты

20 марта 2025, 15:15, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву, которого обвиняют во взяточничестве, продлили срок содержания в СИЗО до 18 мая 2025 года. Об этом amic.ru сообщили в Центральном районном суде.

Как судят Шеломенцева?

Заседание состоялось 18 марта 2025 года, продлевать срок содержания в СИЗО потребовалось, так как арест экс-чиновника истекал, а суд еще не закончил рассматривать дело подсудимого. В СИЗО Шеломенцев находится больше года – под стражу его отправили еще 12 января 2024-го, с тех пор эту меру пресечения неоднократно продлевали.

Шеломенцева сейчас судят в Центральном районном суде. Там уже допросили свидетелей со стороны обвинения, а также самого экс-чиновника. Сейчас сторона защиты представляет доказательства по делу. Следующее заседание состоится 21 марта 2025 года.

В чем обвиняют Шеломенцева?

Антона Шеломенцева подозревают по трем статьям УК РФ: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Первые две статьи связаны с получением Шеломенцевым взятки в размере 2 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного. По версии следствия, бизнесмен передал деньги через посредника Сергея Щукина за получение маршрутов № 41 и 78, которые Бесчастному так и не достались. Следствие считает, что за 1,2 млн рублей Шеломенцев приобрел автомобиль Subaru Outback, а 800 тысяч рублей Щукин забрал себе за посредничество.

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Третья статья Шеломенцева связана с получением взяток от главы томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Следствие убеждено, что в феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин решили возвести в Барнауле склады для хранения инертных материалов. Разработать проект (номинальной стоимостью 350 тысяч рублей) они попросили Дениса Илюшина. Правда, вместо денег предложили покровительствовать бизнесмену при заключении госконтрактов. В итоге проект Илюшин разработал. Кроме того, в обвинительном заключении сказано, что в феврале 2022 года Илюшин через Щукина передал Шеломенцеву 250 тысяч рублей за содействие при заключении госконтрактов. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

Что с другими фигурантами дела?

Посреднику Сергею Щукину приговор уже вынесли. Сначала 2 октября 2024 года он получил пять лет условно и штраф 2 млн рублей. Но 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд изменил решение первой инстанции и приговорил Щукина к трем годам строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Защита Щукина намерена обратиться в кассацию, чтобы оспорить это решение.

Кроме того, заново будут судить и перевозчика Олега Бесчастного. Индустриальный районный суд 19 декабря 2024 года назначил ему штраф 40 млн рублей, также у бизнесмена арестовали три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму более 52 млн рублей. Однако прокуратура подала апелляцию, и 27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд отменил решение и отправил дело в Индустриальный районный суд на новое рассмотрение.

Кроме того, с 27 декабря 2024 года Октябрьский районный суд Томска рассматривает дело директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина.