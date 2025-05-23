Депутат ГД с Алтая добился подготовки запрета на выдачу лицензий на золотодобычу

Соответствующий приказ планируют принять до конца 2025 года

23 мая 2025, 20:40, ИА Амител

Даниил Бессарабов / Фото: t.me/bessarabovdv

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов получил ответ от министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, которому он направлял запрос об установлении моратория на выдачу лицензий золотодобычи в Алтайском крае.

"Министр сообщил, что его ведомство совместно с Роснедрами подготовили проект приказа, предусматривающий запрет предоставления лицензий по "заявительному" принципу в отношении участков недр, содержащих россыпное золото, на всей территории страны", – написал депутат в своем Telegram-канале.

В ближайшее время проект направят во все российские регионы, на территории которых выданы такие лицензии. Если проект поддержат, изменения планируют принять до конца 2025 года.

Министр также отметил, что правительство края уже имеет возможность подготовить и представить в Роснедра перечень территорий, для которых могут установить определенные условия пользования недрами или ограничить предоставление права пользования с указанием конкретных причин.

"Обязательно переговорю с нашим региональным Минприроды на этот счет", – добавил Бессарабов.

23 апреля в Солонешенском районе приставы временно приостановили работу двух золотодобывающих артелей до окончательного решения суда.

Напомним, в конце сентября 2024 года артель "Солнечная" приступила к подготовительным работам по разработке месторождения на реке Солонешной. Старатели практически сразу изменили русло, выпилили деревья и сняли верхний слой грунта, чтобы начать промывать песок.

Местные жители заявили, что золотодобытчики уничтожат богатые земли и красивую природу туристического района. В ноябре они обратились к губернатору Виктору Томенко, который пообещал взять на контроль соблюдение правил ведения работ. А в декабре жители села Солонешного вышли на митинг и записали обращение к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в происходящее.

В феврале 2025-го партия "Новые люди" сообщила, что информация для досрочного прекращения пользования недрами направлена в Росприроднадзор. А в апреле депутат ГД Бессарабов потребовал запретить выдачу лицензий на золотодобычу в регионе.

В начале апреля прокурор Алтайского края Антон Герман поручил прокурору Солонешенского района направить в суд исковое заявление о прекращении золотодобычи из-за обнаруженных краснокнижных растений. Вскоре стало известно, что суд поддержал ходатайство ведомства на время разбирательств.

Накануне "Новые люди" представили документальный фильм о борьбе жителей Солонешенского района с золотодобытчиками. Тем самым члены партии хотят предать огласке ситуацию и помочь активистам сохранить местную природу.