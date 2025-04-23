В Солонешенском районе Алтая судебные приставы приостановили деятельность золотодобытчиков

Прокурору через суд удалось запретить артелям геологические изыскания, разведку и добычу полезных ископаемых

23 апреля 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: УФССП по Алтайскому краю

В Солонешенском районе Алтайского края приставы временно приостановили работу двух золотодобывающих артелей до окончательного решения суда.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, поводом для этого стал иск прокуратуры: в этой местности растут занесенные в региональную Красную книгу растения, и добыча золота угрожает их сохранности.

Прокурор также направил ходатайство с требованием полностью запретить компаниям геологические изыскания, разведку и добычу полезных ископаемых, включая россыпное золото. Суд уже поддержал это требование.

"Судебные приставы-исполнители отделения судебных приставов Солонешенского района приостановили деятельность золотодобывающих предприятий. Сотрудниками ведомства регулярно осуществляются проверки на предмет надлежащего исполнения судебного решения", – указали в ведомстве.

В конце сентября 2024 года артель "Солнечная" приступила к подготовительным работам по разработке месторождения на реке Солонешной. Старатели практически сразу изменили русло, выпилили деревья и сняли верхний слой грунта, чтобы начать промывать песок. Местные жители заявили, что золотодобытчики уничтожат богатые земли и красивую природу туристического района.

В ноябре они обратились к губернатору Виктору Томенко, который пообещал взять на контроль соблюдение правил ведения работ. А в декабре жители села Солонешного вышли на митинг и записали обращение к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в происходящее.

В феврале 2025-го партия "Новые люди" сообщила, что информация для досрочного прекращения пользования недрами направлена в Росприроднадзор. А в апреле депутат Госдумы Даниил Бессарабов потребовал запретить выдачу лицензий на золотодобычу в регионе.

В начале апреля прокурор Алтайского края Антон Герман поручил прокурору Солонешенского района направить в суд исковое заявление о прекращении золотодобычи из-за обнаруженных краснокнижных растений. Вскоре стало известно, что суд поддержал ходатайство ведомства на время разбирательств.

Накануне "Новые люди" представили документальный фильм о борьбе жителей Солонешенского района с золотодобытчиками. Тем самым члены партии хотят предать огласке ситуацию и помочь активистам сохранить местную природу.