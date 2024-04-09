Депутат Госдумы предложила отменить ЕГЭ для школьников из затопленных округов
Подтопление нарушило подготовительный процесс, а дистанционное обучение временно невозможно из-за отсутствия связи и техники, отметила Останина
09 апреля 2024, 20:05, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отменить обязательные ОГЭ и ЕГЭ для детей из затопленных округов. Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ она направила министру просвещения Сергею Кравцову.
По ее словам, к ней обращаются педагоги, обеспокоенные родители и школьники, которым предстоит сдавать экзамены в этом году. Подтопление нарушило подготовительный процесс, а дистанционное обучение временно невозможно из-за отсутствия связи и техники.
Останина предложила распространить на детей из подтопленных районов особенности прохождения государственной итоговой аттестации, которые действуют для школьников на приграничных территориях и в новых регионах России.
21:04:56 09-04-2024
В чем заключается особенность аттестации без оценки не полученных знаний?
Перенос тестирования и выделенное время со всеми условиями на подготовку это одно, а справка об обучении с липовой оценкой это... нужно кому?