Депутат Госдумы предложила отменить ЕГЭ для школьников из затопленных округов

Подтопление нарушило подготовительный процесс, а дистанционное обучение временно невозможно из-за отсутствия связи и техники, отметила Останина

09 апреля 2024, 20:05, ИА Амител

Подготовка к экзамену / Фото: Alissa De Leva/unsplash.com

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отменить обязательные ОГЭ и ЕГЭ для детей из затопленных округов. Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ она направила министру просвещения Сергею Кравцову.

По ее словам, к ней обращаются педагоги, обеспокоенные родители и школьники, которым предстоит сдавать экзамены в этом году. Подтопление нарушило подготовительный процесс, а дистанционное обучение временно невозможно из-за отсутствия связи и техники.

Останина предложила распространить на детей из подтопленных районов особенности прохождения государственной итоговой аттестации, которые действуют для школьников на приграничных территориях и в новых регионах России.