Депутат Госдумы с Алтая рассказала о запрете всем желающим "копаться в душах" россиян
Сегодня много якобы психологов оказывают услуги без соответствующего диплома
21 февраля 2025, 16:15, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина рассказала в интервью "Парламентской газете", почему необходим законопроект об основах регулирования психологической деятельности, который накануне внесли в ГД.
Останина отметила, что сегодня психологи оказывают услуги без соответствующего диплома, максимум окончили трехмесячные курсы. При этом нет нормативного документа, который бы регулировал психологическую деятельность. В итоге всевозможные лжепсихологи "выкачивают из своих клиентов деньги".
"Психологическая помощь – это не психиатрическая и не медицинская помощь, это, что называется, про душу человеческую. Но если в душе копается непрофессионал, это может нанести большую травму, чем непрофессиональное вмешательство врача-терапевта или даже хирурга. Отсюда вывод: работать психологами должны лишь специалисты, имеющие профильное высшее образование", – подчеркнула депутат.
Она указала, что на фоне законопроекта всякого рода лжепсихологи уже забеспокоились.
"Плохая судьба их ждет. Потому что как только будет принят этот закон – а я надеюсь, что он будет принят, – то психологов будут готовить только вузы", – указала Останина.
Напомним, в Госдуме ранее предложили ввести обязательную аккредитацию практикующих психологов.
16:18:05 21-02-2025
ну наконец-то, а то развелось инфоцыган как блох на собаке
16:26:00 21-02-2025
Сын посещал психолога?
16:44:27 21-02-2025
Ну если депутаты позволяют себе залезть в постель к людям,то почему психологам не залезть в душу .
23:11:06 21-02-2025
ха-ха (16:44:27 21-02-2025) Ну если депутаты позволяют себе залезть в постель к людям,то... Это вы на кого намекаете, а?
15:37:31 22-02-2025
Musik (23:11:06 21-02-2025) Это вы на кого намекаете, а? ...
Муся, с твоей постелью всем давно все ясно.