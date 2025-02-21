Депутат Госдумы с Алтая рассказала о запрете всем желающим "копаться в душах" россиян

Сегодня много якобы психологов оказывают услуги без соответствующего диплома

21 февраля 2025, 16:15, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина рассказала в интервью "Парламентской газете", почему необходим законопроект об основах регулирования психологической деятельности, который накануне внесли в ГД.

Останина отметила, что сегодня психологи оказывают услуги без соответствующего диплома, максимум окончили трехмесячные курсы. При этом нет нормативного документа, который бы регулировал психологическую деятельность. В итоге всевозможные лжепсихологи "выкачивают из своих клиентов деньги".

"Психологическая помощь – это не психиатрическая и не медицинская помощь, это, что называется, про душу человеческую. Но если в душе копается непрофессионал, это может нанести большую травму, чем непрофессиональное вмешательство врача-терапевта или даже хирурга. Отсюда вывод: работать психологами должны лишь специалисты, имеющие профильное высшее образование", – подчеркнула депутат.

Она указала, что на фоне законопроекта всякого рода лжепсихологи уже забеспокоились.

"Плохая судьба их ждет. Потому что как только будет принят этот закон – а я надеюсь, что он будет принят, – то психологов будут готовить только вузы", – указала Останина.

Напомним, в Госдуме ранее предложили ввести обязательную аккредитацию практикующих психологов.