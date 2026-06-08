Депутат: ВСУ целенаправленно бьют по гражданским объектам и мирному населению

Атаки на гражданские объекты — часть системной политики Киева, нацеленной на создание паники и срыв курортного сезона в Крыму

08 июня 2026, 16:48, ИА Амител

Дроны / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыто атакуют гражданские объекты, включая пассажирские поезда, которые следуют в Крым или обратно, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с "Лентой.ру".

Недавно глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму беспилотник ВСУ атаковал пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. По его данным, удар пришелся на тепловоз. В результате атаки погиб один человек — помощник машиниста, а машинист получил ранения.

«Эти террористические акты направлены на создание паники в Крыму и нарушение логистических цепочек для ослабления высокого сезона, когда местные жители зарабатывают деньги. В прошлом Украина пыталась ограничить подачу воды в Крым, теперь она пытается разрушить туристическую привлекательность региона. Уничтожение мирного населения и создание хаоса, чтобы люди не приезжали в Крым, стало частью государственной политики Украины», — подчеркнул он.

Колесник заявил, что за такие действия Украина получит ответ, который будет направлен на разрушение ее логистических цепочек для поставок вооружения из Европы и ликвидацию западных наемников.

Ранее amic.ru писал, что 35 человек пострадали при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР.