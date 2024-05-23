С паспортом, волнением и баранками. Как в Барнауле стартовали первые ЕГЭ

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал с литературы, географии и химии

23 мая 2024, 14:10, ИА Амител

ЕГЭ по литературе в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

23 мая в Алтайском крае начался основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня одиннадцатиклассники Барнаула и других городов региона впервые сядут за парты, чтобы написать экзамены по трем предметам: химии, географии и литературе.

В этом году ЕГЭ в Алтайском крае будут сдавать более 10 тысяч выпускников. Для проведения экзаменов в регионе организовано 73 пункта приема, один из которых оборудован для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отмечают в региональном Минобрнауки, самые популярные предметы по выбору в этом году – профильная математика, обществознание, биология и информатика. Новинкой 2024 года стало то, что выпускники получили возможность дважды попробовать свои силы в ЕГЭ по одному из предметов. Это может быть как предмет на выбор, так и обязательный. Сделать это можно будет до завершения приемной кампании в вузы.

Первый экзаменационный день традиционно проходит в атмосфере волнения и сосредоточенности. Смотрите наш фоторепортаж из 101-й гимназии Барнаула.