Депутаты предложили поднять маткапитал до 1 млн рублей
Инициативу парламентарии обосновали высокой инфляцией и резким ростом цен на жилье
06 марта 2024, 13:15, ИА Амител
Группа депутатов Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП 6 марта внесет на рассмотрение законопроект об увеличении размера маткапитала.
Как пишет ТАСС со ссылкой на документ, размер маткапитала с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и по 1 млн – на второго и третьего при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникало.
Необходимость меры депутаты обосновали "резким ростом стоимости жилья, а также реального уровня инфляции, значительно превышающего 5,3%".
В конце февраля президент Владимир Путин поручил продлить программу материнского капитала до 2030 года. Парламентарии, в свою очередь, предложили сделать программу бессрочной.
13:19:00 06-03-2024
снова жилье подымется в цене
17:44:06 07-03-2024
Гость (13:19:00 06-03-2024) снова жилье подымется в цене... и не только на жилье. Наши депутаты уже зарвались в инициативах, а ведь за каждым предложением должен стоять расчет - откуда взяь деньги. Уже НДФЛ увеличивают в ответ на хотелки депутатскеие
13:25:53 06-03-2024
Не переживайте. ЕР не пропустит и не допустить подобного бесправия.
13:48:46 06-03-2024
ЛДПР, КПРФ и СРЗП --- ну все же заметили кого нет в этом списке. Значит можно расслабится
15:04:24 06-03-2024
Только не это. Вслед за увеличением мат капитала поднимается цена на жилье
15:23:19 06-03-2024
Мат кап тал нужно платить по факту воспитания достойного человека , а не за роды, ради наживы.
16:11:07 06-03-2024
Гость (15:23:19 06-03-2024) по факту воспитания достойного чел... Конечно достойность понятие размытое.. Но я с Вами полностью согласна.. Что бы ребенок рос здоровым (физически и умственно) учился на 4-5, закончил после школы (ПТУ, Политех и пр.) и получил профессию. Понарожают инвалидов толпами, наполучают выплат и бухают не просыхая.
16:29:21 06-03-2024
Гость (16:11:07 06-03-2024) Конечно достойность понятие размытое.. Но я с Вами полность... Н-дэ... Какбэ инвалиды рождаются в благополучных семьях тоже. Не говоря уже о том, что вы планируете социальным скотоводством заниматься, определяя, кто достоин помощи и жизни, а кто нет? Глядя на наших сограждан, иногда хочется спрятаться в какую-нибудь резервацию, чесслово. И да, профессию получить мало, надо лет 20 оттрубить на благо Родины, тогда можно будет поглядеть, достойна семья мат. капитала или нет. Думаю, так будет еще лучше.
16:40:33 06-03-2024
Ничего не треснет?
19:09:48 06-03-2024
Надо не деньгам расскидвваться, а сделать достаточно садиков больниц и школ ... Платить людям хорошую зарплату , тогда все эти какиталы и субсидированных иппатеки будут ненужны
09:27:57 07-03-2024
1 млн, но только тем, кто до до 24 лет успеет.