Депутаты предложили поднять маткапитал до 1 млн рублей

Инициативу парламентарии обосновали высокой инфляцией и резким ростом цен на жилье

06 марта 2024, 13:15, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Группа депутатов Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП 6 марта внесет на рассмотрение законопроект об увеличении размера маткапитала.

Как пишет ТАСС со ссылкой на документ, размер маткапитала с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и по 1 млн – на второго и третьего при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникало.

Необходимость меры депутаты обосновали "резким ростом стоимости жилья, а также реального уровня инфляции, значительно превышающего 5,3%".

В конце февраля президент Владимир Путин поручил продлить программу материнского капитала до 2030 года. Парламентарии, в свою очередь, предложили сделать программу бессрочной.