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Депутаты предложили поднять маткапитал до 1 млн рублей

Инициативу парламентарии обосновали высокой инфляцией и резким ростом цен на жилье

06 марта 2024, 13:15, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Группа депутатов Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП 6 марта внесет на рассмотрение законопроект об увеличении размера маткапитала.

Как пишет ТАСС со ссылкой на документ, размер маткапитала с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и по 1 млн – на второго и третьего при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникало.

Необходимость меры депутаты обосновали "резким ростом стоимости жилья, а также реального уровня инфляции, значительно превышающего 5,3%".

В конце февраля президент Владимир Путин поручил продлить программу материнского капитала до 2030 года. Парламентарии, в свою очередь, предложили сделать программу бессрочной.

депутаты Маткапитал

Комментарии 11

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Гость

13:19:00 06-03-2024

снова жилье подымется в цене

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гость

17:44:06 07-03-2024

Гость (13:19:00 06-03-2024) снова жилье подымется в цене... и не только на жилье. Наши депутаты уже зарвались в инициативах, а ведь за каждым предложением должен стоять расчет - откуда взяь деньги. Уже НДФЛ увеличивают в ответ на хотелки депутатскеие

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Гость

13:25:53 06-03-2024

Не переживайте. ЕР не пропустит и не допустить подобного бесправия.

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Гость

13:48:46 06-03-2024

ЛДПР, КПРФ и СРЗП --- ну все же заметили кого нет в этом списке. Значит можно расслабится

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Гость

15:04:24 06-03-2024

Только не это. Вслед за увеличением мат капитала поднимается цена на жилье

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Гость

15:23:19 06-03-2024

Мат кап тал нужно платить по факту воспитания достойного человека , а не за роды, ради наживы.

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Гость

16:11:07 06-03-2024

Гость (15:23:19 06-03-2024) по факту воспитания достойного чел... Конечно достойность понятие размытое.. Но я с Вами полностью согласна.. Что бы ребенок рос здоровым (физически и умственно) учился на 4-5, закончил после школы (ПТУ, Политех и пр.) и получил профессию. Понарожают инвалидов толпами, наполучают выплат и бухают не просыхая.

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Гость

16:29:21 06-03-2024

Гость (16:11:07 06-03-2024) Конечно достойность понятие размытое.. Но я с Вами полность... Н-дэ... Какбэ инвалиды рождаются в благополучных семьях тоже. Не говоря уже о том, что вы планируете социальным скотоводством заниматься, определяя, кто достоин помощи и жизни, а кто нет? Глядя на наших сограждан, иногда хочется спрятаться в какую-нибудь резервацию, чесслово. И да, профессию получить мало, надо лет 20 оттрубить на благо Родины, тогда можно будет поглядеть, достойна семья мат. капитала или нет. Думаю, так будет еще лучше.

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Гость

16:40:33 06-03-2024

Ничего не треснет?

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Гость

19:09:48 06-03-2024

Надо не деньгам расскидвваться, а сделать достаточно садиков больниц и школ ... Платить людям хорошую зарплату , тогда все эти какиталы и субсидированных иппатеки будут ненужны

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Гость

09:27:57 07-03-2024

1 млн, но только тем, кто до до 24 лет успеет.

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