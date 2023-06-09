Девочке-инвалиду из Барнаула выдали лекарства, от которых зависит ее жизнь
С августа 2021 года мать ребёнка добивалась получения препаратов
09 июня 2023, 09:01, Антон Дегтярев
Министерство здравоохранения Алтайского края выделило барнаульской девочке-инвалиду жизненно важный препарат мацитентан. Александра Посашкова, мать ребенка, с августа 2021 года пыталась добиться получения лекарства, от которого зависит жизнь девочки. И только после того как ее историю рассказали СМИ, вмешались Следком и прокуратура, нужный препарат семья получила.
Как семья добивалась получения препарата
У девочки серьезные диагнозы: врожденный порок сердца, синдром Дауна и черепно-мозговая эпилепсия. По словам мамы, врачи ставят ребенку риск внезапной сердечной смерти. Помочь девочке может только специальный препарат мацитентан, который сдерживает гипертензию (давление в легких) и продлевает жизнь больному.
Лекарство девочке прописали в Национальном медицинском центре им. академика Мешалкина в Новосибирске в 2021 году. С февраля по август 2021 года препарат выдавали, а после вместо него семья начала получать дженерик "Максицентан". Причем, как рассказывает Александра Посашкова, никакой врачебной комиссии, которая нужна была для смены назначения, никто не проводил.
Но в апреле 2023 года семье перестали выдавать и "Максицентан", потому что возникли проблемы с поставками. Девочке заменили и другие препараты – например, вместо лекарства от эпилепсии "Депакин" ей начали выдавать "Энкорат хороно" (оба – это вальпроевая кислота).
Тогда женщина обратилась к журналистам, а затем и в Следственный комитет. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за невыдачи девочке жизненно важных лекарств. И вот, 8 мая семье выдали долгожданный препарат.
"В аптеку прислали сразу две упаковки мацитентана – нам прислали на 28 дней. В следующем месяце мы можем спокойно приехать, получить уже вторую коробочку. Следователь написал, что задержек сейчас быть не должно, потому что и поликлиника, и министерство будет контролироваться следователями. Другие препараты нам тоже выдали на два месяца сразу. По "Депакину" пока ничего неизвестно, но следователь пообещал, что его нам тоже поставят и дженериков у нас больше не будет. Спасибо Следкому и Бастрыкину, что быстро отреагировали", – рассказала Александра Посашкова.
Сейчас мать девочки намерена подать в суд на поликлинику № 3 по статье о моральном ущербе, потому что, по ее словам, медучреждение не сделало запрос в Минздрав о замене дженерика на оригинал.
Что говорят в Минздраве?
В Минздраве Алтайского края amic.ru подтвердили, что пациентка имеет право на бесплатное обеспечение лекарствами, о которых говорит ее мать, за счет федерального бюджета. В ведомстве пояснили, что пытались закупить мацитентан еще 31 мая, но закупка не состоялась, а вот аукцион от 2 июня прошел успешно, и 5 июня был заключен контракт на поставку лекарства. Теперь ребенок будет обеспечен необходимым препаратом.
В ведомстве также пояснили, что дженерик "Максицентан", который получала девочка, имеет те же химические и биологические свойства, что подтверждается экспертизами. Поэтому они являются взаимозаменяемыми, подчеркнули в ведомстве.
"При этом любой лекарственный препарат, как оригинальный, так и дженерик, может иметь побочный эффект. Все случаи нежелательных реакций в соответствии с законодательством РФ фиксируются лечащим врачом и направляются в Росздравнадзор, который проводит соответствующее расследование", – прокомментировали в министерстве.
Если же дженерик вызывает серьезные побочные эффекты у больного, то на основании решения врачебной комиссии пациент может получить оригинальный препарат, отметили в ответе на запрос. Однако у девочки нежелательных реакций на препарат или ухудшения состояния зафиксировано не было, уточнили в министерстве.
"Необходимости в проведении заседания врачебной комиссии по оформлению ходатайства на обеспечение лекарственным препаратом мацитентан по торговому наименованию не было. Информация о необходимости индивидуального закупа какого-либо лекарственного препарата для лечения пациента по торговому наименованию в министерстве отсутствует", – сказали в ведомстве.
Подробнее об истории девочки можно прочитать в нашем материале.
09:10:22 09-06-2023
в этой стране нельзя болеть... как человек, выбивавший инвалидность и лекарства для тежелобольного мужа, от всей души желаю женщине выиграть суд. я как никто знаю этот натуральный ад. кто-то должен прставить их на место! пусть это будет суд. так хочется верить в справедливость...
09:35:48 09-06-2023
Везде бардак! Даже в таких случаях без помощи карательных органов не обойтись! И надо же, как удачно прошел аукцион сразу после обращения с жалобами! Получается, так и надо: сразу закидывать жалобами во все органы.
10:17:55 09-06-2023
стоило того? продлевать мучения
12:05:31 09-06-2023
Гость (10:17:55 09-06-2023) стоило того? продлевать мучения... Какие мучения вы о чем? Ребенок живёт с болезнью, как и многие люди и ещё очень долго может прожить, дай бог ей здоровья, а вы вот без мозгов живёте мучаетесь ещё побольше этого ребенка, здоровый но очень глупый человек.
12:27:56 09-06-2023
Гость (12:05:31 09-06-2023) Какие мучения вы о чем? Ребенок живёт с болезнью, как и мног... Вы считаете, что ребенок с врожденным пороком сердца, синдромом Дауна и черепно-мозговой эпилепсией проживет долго? Вы представляете что такое такая эпилепсия?
12:54:13 09-06-2023
Гость (12:27:56 09-06-2023) Вы считаете, что ребенок с врожденным пороком сердца, синдро... Я то представляю, а вот вы нет, мой знакомый с эпилепсией, не лечился, дожил до 40 лет, дауны доживают до старости, порок сердца серьезно, но мама борется за лекарства, у моего сына с рождения кровоизлияние головного мозга и гнойный менингит, сейчас ему 34 и это умный мужчина поступивший на бюджет и закончивший АГУ, люди выживают с 4 степенью рака, но вы как малообразованный человек живёте в темноте и вам эта информация не доступна, очень у вас ограниченное мышление для вас любой диагноз кроме простуды страшный и человек по вашему мнению мучается, он не мучается он живёт с болезнью и может быть счастливым в отличии от вас.
11:38:21 09-06-2023
Спесь с местных "князьков " сбивать надо регулярно, именно этому способствуют мессенджеры и соц. сети! Ситуация ужасная, наказание должно быть неотвратимым!
12:40:48 09-06-2023
Какие мучения вы о чем? .. читаем -с августа 2021 года пыталась добиться получения лекарства, от которого зависит жизнь девочки.. по вашему 2 года она припеваючи живет?
14:35:12 09-06-2023
Гость (12:40:48 09-06-2023) Какие мучения вы о чем? .. читаем -с августа 2021 года пыта... Говорю же глупый человек, ему написали что ребенок смертельно болен, значит мучается, одна извилина, и не чего такому не объяснить, у него в жизни два цвета черный и белый, вот уж точно мучение в голову только есть.
15:04:59 09-06-2023
Гость (12:40:48 09-06-2023) Какие мучения вы о чем? .. читаем -с августа 2021 года пыта... Вы все так буквально воспринимаете, мать добивается оригинального препарата, естественно будет говорить что зависит жизнь от этого, она дожила до 18 лет и по вашему мучаться она начала два года, вы элементарно логическую цепочку из событий составить самостоятельно не можете, вот что вам написали в то вы и поверили.
12:57:06 09-06-2023
Зачем заведомо рожать инвалида???
13:12:45 09-06-2023
Гость (12:57:06 09-06-2023) Зачем заведомо рожать инвалида???... Всё-то ты знаешь! Есть подтверждение,что "заведомо знали"? Минздрав может тебе это подтвердить? Всё-таки не зря,что край,из-за таких как ты,на первом месте по идиотам...
14:16:29 09-06-2023
Гость (13:12:45 09-06-2023) Всё-то ты знаешь! Есть подтверждение,что "заведомо знали"? М... Идиоты те, кто не обследуется и не готовиться к беременности
15:11:38 09-06-2023
Гость (12:57:06 09-06-2023) Зачем заведомо рожать инвалида???... Заведомо рожают инвалидов единицы, вы серьезно думаете что желающих родить инвалидов много? И кто хочет, это из выбор и они идут на это осознанно и это действительно ответственные родители, а не безответственные алкаши.
13:05:07 09-06-2023
Зачем заведомо рожать - что бы все вокруг говорили какая мать молодец, годами бегать искать лекарства, жаловаться и ныть как ей тяжело. Сейчас ВСЕ болезни выявляют при беременности, и человеку дают выбор, обречет ли он своего дитя на вечные муки.
13:36:01 09-06-2023
Гость (13:05:07 09-06-2023) Зачем заведомо рожать - что бы все вокруг говорили какая мат... Девочке 18 лет, т.е. мама была ей беременна давно, а не сейчас. А тогда 18 лет назад наша великая медицина тоже ВСЕ болезни на этапе беременности выявляла?
15:13:19 09-06-2023
Гость (13:05:07 09-06-2023) Зачем заведомо рожать - что бы все вокруг говорили какая мат... Каждый коммент, как перл глупости.
13:19:54 09-06-2023
Нам тоже с большими перебоями выдают этот и другие препараты. Нашему Министерству здравоохранения даже предписания прокуратуры не указ. Очень хотелось бы, чтобы навели там порядок соответствующие органы и виновных наказали
13:24:19 09-06-2023
А мы вчера были в аптеке и нам не выдали Максицентан. Почему этот препарат для кого-то есть, а для кого-то отсутствует????
13:41:14 09-06-2023
Всё-то ты знаешь! Есть подтверждение,что .....Болезни которые можно узнать при беременности: Слепота. Умственная отсталость.Глухота.Небольшие пороки сердечной мышцы.Заболевания на генетическом уровне.Патологии на хромосомном уровне. Первый скрининг на сроке 12-14 недель. Это обязательное исследование для всех беременных. Цель-исключить скелетную патологию, выявить риск возникновения синдрома Дауна, Эдвардса, Патау и некоторых других.
13:43:20 09-06-2023
продолжу Синдром Тернера;Синдром триплоидии;Синдром Эдвардса;Синдром Патау.
13:46:13 09-06-2023
А тогда 18 лет назад наша великая медицина тоже ВСЕ болезни на этапе беременности выявляла - да, представьте себе
18:32:34 09-06-2023
Гость (13:46:13 09-06-2023) А тогда 18 лет назад наша великая медицина тоже ВСЕ болезни ... Эти болезни и в данное время сложно диагностировать. При этом допускаю, что современное диагностическое оборудование может определить патологию, но такое оборудование имеется только в Европе, в России такое оборудование диагностики практически недоступно, как нет и подготовленных специалистов диагностов.
13:55:51 09-06-2023
Моему ребенку 18 и сдавались все анализы и узи. Дети с синдромом дауна сейчас только в тех семьях кто принципиально не обследовался. или махнул рукой - типа ошибка врача или само рассосется. Так же намеренно зная что 100% такой родится - рожают.
14:46:32 09-06-2023
Гость (13:55:51 09-06-2023) Моему ребенку 18 и сдавались все анализы и узи. Дети с синдр... Вы фашист, считаете что право на жизнь только здоровым людям, а потом эти здоровые родившиеся становятся алкашами или наркоманами, а есть инвалиды которые несут свет в этот мир, творят и созидают имеют семьи и растят детей.
15:19:55 09-06-2023
Гость (13:55:51 09-06-2023) Моему ребенку 18 и сдавались все анализы и узи. Дети с синдр... А чем вам так дауны не угодили, что вас так беспокоит их рождение. Я вижу счастливых родителей даунов и их счастливых дней, вы вот в шапке из фольги живёте и не чего, несёте негатив и отсталость в этот мир своим регидным мышлением.
01:59:14 12-06-2023
Гость (12:57:06 09-06-2023) Зачем заведомо рожать инвалида???... Она родила инвалида но зато борится за её жизнь ,а ты осовсем отсталый человек от мира всякую ерунду пишешь, первый очередь тебе надо лечится чтобы таких местах что-то писать