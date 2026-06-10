Девятилетний дом-долгострой готовятся сдать на Потоке в Барнауле

ЖК планировали возвести за год, однако стройка затянулась

10 июня 2026, 09:15, ИА Амител

ЖК на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52 / Фото: "Дом.рф"

Строительство четырехэтажного ЖК на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52, близко к завершению. Ожидается, что объект введут в эксплуатацию в ближайшее время: по информации "Дом.рф", ключи собственники квартир должны получить в конце июня. На днях стройэкспертиза выдала положительное заключение проекту здания.

Напомним, дом начали строить в 2017 году. ЖК, согласно первоначальному проекту, был небольшим — всего три этажа и 72 квартиры. Все помещения — двухуровневые, с высотой потолков 4,4 метра. Сдать проект обещали быстро, в 2018 году. Однако уже через несколько месяцев после начала работ стройка замерла на уровне первого этажа. Дольщики обратились в строительную инспекцию, мэрию и СМИ, а компанией заинтересовалась прокуратура.

ЖК на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52 / Фото: "Дом.рф"

Проверка показала: застройщик потратил более 14 млн рублей средств дольщиков на оплату страховых премий по договорам долевого участия, организацию охраны, риелторские услуги, а также на завершение другого объекта — дома по ул. Петра Сухова, 83а.

В 2019 году застройщик продлил разрешение на строительство и планировал ввести объект во втором квартале 2020 года, но и в этот срок не уложился. При этом в конце 2020-го в Барнауле изменили правила землепользования и застройки (ПЗЗ): квартал, где находился недострой, перевели из зоны Ж-3 (малоэтажная застройка) в зону Ж-1 (многоэтажная застройка). Это позволило компании изменить проект, "нарастив" четвертый этаж и увеличив количество квартир до 100. За счет продажи новых помещений и планировалось завершить работы на объекте. При этом ожидалось, что ЖК сдадут в 2023 году, но этого так и не произошло.

По информации мэрии на 2025 год, дом достраивался при поддержке компании "Базис Строй". Фирма возводит объекты в Барнауле, Белокурихе, Заринске, Новоалтайске.