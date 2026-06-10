Девятилетний дом-долгострой готовятся сдать на Потоке в Барнауле
ЖК планировали возвести за год, однако стройка затянулась
10 июня 2026, 09:15, ИА Амител
Строительство четырехэтажного ЖК на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52, близко к завершению. Ожидается, что объект введут в эксплуатацию в ближайшее время: по информации "Дом.рф", ключи собственники квартир должны получить в конце июня. На днях стройэкспертиза выдала положительное заключение проекту здания.
Напомним, дом начали строить в 2017 году. ЖК, согласно первоначальному проекту, был небольшим — всего три этажа и 72 квартиры. Все помещения — двухуровневые, с высотой потолков 4,4 метра. Сдать проект обещали быстро, в 2018 году. Однако уже через несколько месяцев после начала работ стройка замерла на уровне первого этажа. Дольщики обратились в строительную инспекцию, мэрию и СМИ, а компанией заинтересовалась прокуратура.
ЖК на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52 / Фото: "Дом.рф"
Проверка показала: застройщик потратил более 14 млн рублей средств дольщиков на оплату страховых премий по договорам долевого участия, организацию охраны, риелторские услуги, а также на завершение другого объекта — дома по ул. Петра Сухова, 83а.
В 2019 году застройщик продлил разрешение на строительство и планировал ввести объект во втором квартале 2020 года, но и в этот срок не уложился. При этом в конце 2020-го в Барнауле изменили правила землепользования и застройки (ПЗЗ): квартал, где находился недострой, перевели из зоны Ж-3 (малоэтажная застройка) в зону Ж-1 (многоэтажная застройка). Это позволило компании изменить проект, "нарастив" четвертый этаж и увеличив количество квартир до 100. За счет продажи новых помещений и планировалось завершить работы на объекте. При этом ожидалось, что ЖК сдадут в 2023 году, но этого так и не произошло.
По информации мэрии на 2025 год, дом достраивался при поддержке компании "Базис Строй". Фирма возводит объекты в Барнауле, Белокурихе, Заринске, Новоалтайске.
09:23:40 10-06-2026
ПТУ какое то ....
Сейчас ниже 25 этажей наверное не выгодно строить.
и балконов нету. а где белье сушить?
09:27:46 10-06-2026
Вот это ЖК... Общага один в один.
09:31:50 10-06-2026
Гость (09:27:46 10-06-2026) Вот это ЖК... Общага один в один.... Зато цены дешманские. Кому свиной хрящик, а кому арбузная корочка. (с)
10:46:40 10-06-2026
Дольщик (09:31:50 10-06-2026) Зато цены дешманские. Кому свиной хрящик, а кому арбузная ко... цены дешманские были на уровне котлован а, по 700 тысяч.
а сейчас меньше 3 млн, и не подходи.
изначально приглядывался, но увидел-общий коридор, планировку и время строительства, передумал.
были здесь на Чудненко бараки деревянные, это сарай 3-4 этажа.
но зато поликлиника-дорогу перешёл, школа за углом.
эх, может Отмашкин зайдёт-порядок наведёт.
11:12:31 10-06-2026
найди отличия. (10:46:40 10-06-2026) цены дешманские были на уровне котлован а, по 700 тысяч.... А ты купи в другом ЖК за 3 млн.
11:41:24 10-06-2026
Внимательный из Б (11:12:31 10-06-2026) А ты купи в другом ЖК за 3 млн. ... чуть выше на перекрёстке Э. Алексеевой, наискосок от ЖК,, космонавты", в пятиэтжке-общага.
и будьте внимательней, без б.
дальше, где охотничий-2 малосемейка.
напротив ДК Химиков-малосемейки.
мало?
пиши-накидаю ще.
09:29:35 10-06-2026
Так а кто первоначальный застройщик этого объекта?? Страна имеет право знать своих героев.
09:56:42 10-06-2026
100 квартир в 4 этажах да еще и в 2х уровнях, ну фиг с ними с потолками под 4,4 м. но это ж сколько площадь квартиры 15 - 20 кв.м.?
10:02:01 10-06-2026
Гость (09:56:42 10-06-2026) 100 квартир в 4 этажах да еще и в 2х уровнях, ну фиг с ними ... хорошо, конечно, но долгострой это вопрос, усталость материалов никто не отменял.
12:16:30 10-06-2026
Гость (09:56:42 10-06-2026) 100 квартир в 4 этажах да еще и в 2х уровнях, ну фиг с ними ... примерно так, это спичечные коробки в двух уровнях, но на второй можно только вползти, тк высота потолка не позволит встать в полный рост. видела эту шляпу на Авито.
09:57:12 10-06-2026
Зачем такое вообще разрешили строить и кто именно? Какой-то паразит ведь сидит сейчас на работе.
09:58:15 10-06-2026
Все помещения — двухуровневые, с высотой потолков 4,4 метра
- а смысл?
10:06:17 10-06-2026
Что Вы шумите?, это старое здание - проект "Казарма", в Бийске на въезде стоит брат близнец, только без мансарды, высота потолка изначально рассчитана на размещение 2 ярусных кроватей, система коридорная, только сортир в каждой комнате, одним словом малосемейка или хостел.....
14:46:20 10-06-2026
Выглядит, будто реконструированное административное здание с уменьшением оконных проёмов от их былого размера, а не как новостройка
10:47:25 11-06-2026
Загон для скота