"Для нас это чудо". Томенко открыл два расширенных участка Чуйского тракта

После расширения тракт не только станет быстрым и удобным, но и безопасным

04 сентября 2023, 10:44, ИА Амител

































































































































Виктор Томенко и Роман Новиков открыли два участка Чуйского тракта после ремонта / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Росавтодора Роман Новиков открыли после ремонта два важнейших четырехполосных участка федеральной дороги Р-256 "Чуйский тракт". Один из них – на въезде в Бийск со стороны Барнаула, второй – на границе с Новосибирской областью.

Как отметил глава региона, после расширения Чуйский тракт не только станет быстрым и удобным, но и безопасным – на нем значительно сократится число ДТП.

"Четырехполосная современная дорога, выполненная по всем стандартам, – это чудо для всех участников дорожного движения. И чудо это – результат работы большого количества людей. Спасибо дорожникам, и нашим, и новосибирским, субподрядчикам, проектировщикам, правительству РФ, Минтрансу, Росавтодору. Вы делаете огромное дело для жителей края и его гостей. Наши планы – сделать весь Чуйский тракт таким. Это я обсуждал с председателем правительства РФ", – подчеркнул Томенко.

Напомним, в этом году губернатор подписал на ПМЭФ соглашение о развитии тракта с Новосибирской областью и Республикой Алтай. Так как магистраль федеральная - деньги на ее реконструкцию дадут из федерального бюджета. В планах - чтобы весь 304-километровый участок трассы на территории Алтайского края стал четырехполосным. На сегодня сделана уже половина этих работ.

После расширения Чуйский тракт не только станет быстрым и удобным, но и безопасным — на нем значительно сократится число ДТП. Работы на 15-километровом участке Барнаул - Бийск сделали движение более свободным. Благодаря расширению тракта жители Бийска больше не будут стоять в пробках на въезде в город. Решению проблемы с пробками в городе поможет и ремонт Коммунального моста.

Глава Росавтодора Роман Новиков поблагодарил губернатора Виктора Томенко за то, что региональная команда и подрядчики быстро и качественно выполнили работы.

По словам Новикова, благодаря губернатору региональные дорожные организации выполняют серьезные федеральные задачи. Правительство РФ готово и дальше выделять Алтайскому краю серьезные деньги на дорожные работы. Особенно важно, что Чуйский тракт является частью федерального коридора "Запад-Восток". Его развитие особо важно сейчас, когда перестраиваются логистические цепочки, а туризм все больше становится внутренним. В этом году губернатор договорился о выделении региону 2,6 млрд рублей.

Новиков указал, что развитие тракта особо важно сейчас, когда перестраиваются логистические цепочки, а туризм все больше становится внутренним.

"Большая работа, которая ведется на Чуйском тракте, — часть огромного мероприятия по развитию транспортного коридора России "Запад — Восток", которое выполняется по поручению президента. Очень важно, что здесь, в центральной части этого коридора, дорога продолжает модернизироваться. В этой работе принимали участие региональные дорожные организации. Особо хочу отметить заслугу губернатора, что дорожные организации не просто существуют и работают на региональной сети, но и развиваются и выполняют серьезные федеральные задачи. Для нас это очень важно, важно сохранить и развить потенциал дорожной отрасли. Спасибо Виктору Петровичу и его команде за поддержку, которую мы, федеральные органы власти, получаем при решении задач. Спасибо вам за труд и взаимодействие", – отметил Новиков.

За четыре года по решению губернатора Томенко в регионе обновили около 2000 километров дорог и вышли на темп 800 километров в год. На сегодня почти половина всех краевых дорог соответствует нормативу. А в Барнаульской и Бийской агломерациях этот показатель достиг 80%. По решению губернатора Томенко, ежегодно увеличиваются и суммы на ремонт и обновление дорог. Если в 2022 году было выделено 22 миллиарда рублей, то в 2023 году - на 400 млн рублей больше.

Чуйский тракт – часть транспортного коридора России "Запад – Восток", который сейчас обновляется по поручению президента. Общая протяженность Чуйского тракта в регионе – 304 километра. Сейчас 112 километров - четырехполосные. В этом году расширены еще 33 километра.

Чуйский тракт необходимо расширять в связи с ростом турпотока (только за последний год — на 19%). Лидером по численности туристов и экскурсантов стали Алтайский район, город-курорт Белокуриха и краевой центр – город Барнаул. А Чуйский тракт проходит через все эти территории. Поэтому важно увеличить пропускную способности ключевой магистрали края.