"Для нас это чудо". Томенко открыл два расширенных участка Чуйского тракта
После расширения тракт не только станет быстрым и удобным, но и безопасным
04 сентября 2023, 10:44, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Росавтодора Роман Новиков открыли после ремонта два важнейших четырехполосных участка федеральной дороги Р-256 "Чуйский тракт". Один из них – на въезде в Бийск со стороны Барнаула, второй – на границе с Новосибирской областью.
Как отметил глава региона, после расширения Чуйский тракт не только станет быстрым и удобным, но и безопасным – на нем значительно сократится число ДТП.
"Четырехполосная современная дорога, выполненная по всем стандартам, – это чудо для всех участников дорожного движения. И чудо это – результат работы большого количества людей. Спасибо дорожникам, и нашим, и новосибирским, субподрядчикам, проектировщикам, правительству РФ, Минтрансу, Росавтодору. Вы делаете огромное дело для жителей края и его гостей. Наши планы – сделать весь Чуйский тракт таким. Это я обсуждал с председателем правительства РФ", – подчеркнул Томенко.
Напомним, в этом году губернатор подписал на ПМЭФ соглашение о развитии тракта с Новосибирской областью и Республикой Алтай. Так как магистраль федеральная - деньги на ее реконструкцию дадут из федерального бюджета. В планах - чтобы весь 304-километровый участок трассы на территории Алтайского края стал четырехполосным. На сегодня сделана уже половина этих работ.
После расширения Чуйский тракт не только станет быстрым и удобным, но и безопасным — на нем значительно сократится число ДТП. Работы на 15-километровом участке Барнаул - Бийск сделали движение более свободным. Благодаря расширению тракта жители Бийска больше не будут стоять в пробках на въезде в город. Решению проблемы с пробками в городе поможет и ремонт Коммунального моста.
Глава Росавтодора Роман Новиков поблагодарил губернатора Виктора Томенко за то, что региональная команда и подрядчики быстро и качественно выполнили работы.
По словам Новикова, благодаря губернатору региональные дорожные организации выполняют серьезные федеральные задачи. Правительство РФ готово и дальше выделять Алтайскому краю серьезные деньги на дорожные работы. Особенно важно, что Чуйский тракт является частью федерального коридора "Запад-Восток". Его развитие особо важно сейчас, когда перестраиваются логистические цепочки, а туризм все больше становится внутренним. В этом году губернатор договорился о выделении региону 2,6 млрд рублей.
Новиков указал, что развитие тракта особо важно сейчас, когда перестраиваются логистические цепочки, а туризм все больше становится внутренним.
"Большая работа, которая ведется на Чуйском тракте, — часть огромного мероприятия по развитию транспортного коридора России "Запад — Восток", которое выполняется по поручению президента. Очень важно, что здесь, в центральной части этого коридора, дорога продолжает модернизироваться. В этой работе принимали участие региональные дорожные организации. Особо хочу отметить заслугу губернатора, что дорожные организации не просто существуют и работают на региональной сети, но и развиваются и выполняют серьезные федеральные задачи. Для нас это очень важно, важно сохранить и развить потенциал дорожной отрасли. Спасибо Виктору Петровичу и его команде за поддержку, которую мы, федеральные органы власти, получаем при решении задач. Спасибо вам за труд и взаимодействие", – отметил Новиков.
За четыре года по решению губернатора Томенко в регионе обновили около 2000 километров дорог и вышли на темп 800 километров в год. На сегодня почти половина всех краевых дорог соответствует нормативу. А в Барнаульской и Бийской агломерациях этот показатель достиг 80%. По решению губернатора Томенко, ежегодно увеличиваются и суммы на ремонт и обновление дорог. Если в 2022 году было выделено 22 миллиарда рублей, то в 2023 году - на 400 млн рублей больше.
Чуйский тракт – часть транспортного коридора России "Запад – Восток", который сейчас обновляется по поручению президента. Общая протяженность Чуйского тракта в регионе – 304 километра. Сейчас 112 километров - четырехполосные. В этом году расширены еще 33 километра.
Чуйский тракт необходимо расширять в связи с ростом турпотока (только за последний год — на 19%). Лидером по численности туристов и экскурсантов стали Алтайский район, город-курорт Белокуриха и краевой центр – город Барнаул. А Чуйский тракт проходит через все эти территории. Поэтому важно увеличить пропускную способности ключевой магистрали края.
10:50:35 04-09-2023
Мало фотографий девушек в зеленых жилетах
10:51:33 04-09-2023
Да ладно. В 21 веке широкая дорога - чудо.... Наверное и туалет в доме, тоже чудо...
11:14:36 04-09-2023
"Четырехполосная современная дорога, выполненная по всем стандартам, – это чудо для всех участников дорожного движения". В копилочку цитат Губернатора!
11:20:45 04-09-2023
И девчонки красивые в жилетиках (+++) и любитель бани здесь же, который даже на Титанике не паникует (+-) и еще какие-то деятели (--), которые костюмы не захотели надеть, несмотря на торжественность момента.
12:44:57 04-09-2023
в красноярском крае такого не встречал?
12:50:39 04-09-2023
Раньше думал, что хорошая дорога это норма, оказалось что для нас это чудо! Спасибо, губернатор разъяснил!
12:58:43 04-09-2023
как на грань Алтая теперь заезжать если ехать со стороны Барнаула?
13:31:10 04-09-2023
Гость (12:58:43 04-09-2023) как на грань Алтая теперь заезжать если ехать со стороны Бар... нарушать. камеры поставят и будут водил доить
20:49:23 04-09-2023
Гость (12:58:43 04-09-2023) как на грань Алтая теперь заезжать если ехать со стороны Бар... едешь до перекрестка - метров 100, на нём поворачиваешь, потом с него едешь обратно - если не нарушать, то так
16:06:14 04-09-2023
А быстрая почему. 90 км/час ни кто не отменял.
10:28:55 05-09-2023
Гость (16:06:14 04-09-2023) А быстрая почему. 90 км/час ни кто не отменял. ... Потому что 4-х полосная. В любой момент можешь обогнать тихохода без выезда на встречную полосу.
15:04:55 05-09-2023
Это хорошая новость. Вот бы вся дорога до Бийска и Новосибирска была 4 полосной.
08:30:10 07-09-2023
А трамваи для Бийска он не хочет поставить?, трамваям уже сорок лет,они уже все разваливается,город наукоград,не стыдно?
13:19:58 07-09-2023
Гость (08:30:10 07-09-2023) А трамваи для Бийска он не хочет поставить?, трамваям уже со... какие 40, им уже за полтос
08:44:57 07-09-2023
А то что часть сел лишаться прямого выезда на трассу с объездами в 5-10 км, то кого это волнует?! Главное чудо перед выборами обозначить!
12:33:07 07-09-2023
Кстати,да,где новые трамваи в Барнауле?