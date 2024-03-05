До -5. О погоде в Алтайском крае днем 5 марта

Местами порывы ветра достигнут 18 м/с

05 марта 2024, 06:01, ИА Амител

Фото: утро в зимнем лесу / unsplash.com

От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае днем 5 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле ожидается от -2 до -4 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с.