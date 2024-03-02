До -6, местами снег. О погоде в Алтайском крае 2 марта

На дорогах местами гололедица

02 марта 2024, 06:01, ИА Амител

Листья на снегу / Фото: unsplash.com

От -1 до -6 градусов ожидается в Алтайском крае днем 2 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Ожидается, что на большей части территории небольшой, в отдельных районах умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от -2 до -4 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.