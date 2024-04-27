До +16 градусов. О погоде в Алтайском крае днем 27 апреля
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с
27 апреля 2024, 06:01, ИА Амител
Рассвет у озера / Фото: unsplash.com
От +11 до +16 градусов ожидается в Алтайском крае днем 27 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
День пройдет без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
В Барнауле ожидается от +12 до +14 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
10:17:39 27-04-2024
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