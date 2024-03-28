До +16 и дожди. О погоде в Алтайском крае 28 марта

На дорогах местами гололедица

28 марта 2024, 06:01, ИА Амител

Ландыши весной / Фото: unsplash.com

До +16 градусов ожидается местами по югу Алтайского края днем 28 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентр.

В целом по краю температура от +5 до +10 градусов. В отдельных районах небольшие дожди. В утренние часы местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +5 до +7 градусов. Небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.