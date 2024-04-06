До +20. О погоде в Алтайском крае 6 апреля

Согласно прогнозу синоптиков, день пройдет без осадков

06 апреля 2024, 06:01, ИА Амител

Весна / Фото: unsplash.com

От +15 до 20 градусов ожидается в Алтайском крае днем 6 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +15 до +17 градусов. Без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.