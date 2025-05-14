По прогнозам, температура не поднимется выше +26 градусов

14 мая 2025, 18:30, ИА Амител

Фото: Margaret Polinder / Unsplash

Июнь в Алтайском крае обещает выдаться достаточно прохладным и дождливым, если верить информации популярных сервисов с прогнозом погоды.

По данным "Яндекс.Погоды", в первую и вторую декады температура воздуха днем будет преимущественно колебаться от +21 до +24 градуса. Начиная с 20-го числа на пару градусов потеплеет, но жары не будет. Максимальные отметки не превысят +26°C. При этом в трети дней будут идти осадки.

Прогноз Gismeteo на первую половину июня еще менее оптимистичный (пока данные на сайте есть только до 15-го числа). Так, с 1-го по 7-е число температура воздуха не превысит +18...+21 градус, при этом все эти дни будет лить дождь. Солнечный денек выдастся 8 июня, при этом потеплеет до +22 градусов. До 15 июня температура сохранится на отметках +20...+22 градуса, при этом осадки будут ежедневно.

Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала, когда в Алтайский край вернется жара под 30 градусов.