До +7. О погоде в Алтайском крае 23 марта

В утренние часы местами изморозь

23 марта 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

От +2 до +7 градусов ожидается в Алтайском крае днем 23 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами по юго-востоку порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +2 до +4 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.